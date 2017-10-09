Новый чешский завод будет изготавливать революционные аккумуляторы

В середине октября в Чехии начнут строить уникальный завод, на котором будут изготавливать революционные литиевые аккумуляторы для электромобилей и пауэрбанков.

Около миллиарда крон вложат в строительство нового завода по изготовлению батарей в Чехии. Батареи будут производить по уникальному патенту чешского ученого и исследователя Яна Прохазки. Завод Mass Energy Storage начнут строить уже в середине октября в промышленной зоне Горни-Сухе в Карвинском районе.

Компания станет крупнейшим чешским поставщиком литиевых аккумуляторов HE3DA. Их будут использовать в первую очередь в электромобилях и пауэрбанках.

«Я невероятно счастлив тому, что мое открытие дойдет до массового производства. Благодаря этому в Чехии появится новая энергетическая отрасль, в которой найдут работу десятки тысяч человек», – рассказал автор патента и директор фирмы HE3DA Ян Прохазка.

Успех его батареи заключается именно в инновационном способе производства. Если обычные литиевые батареи изготавливают из тонких электродов в виде металлической фольги, на которую наклеивается активный слой, то в батарее Прохазки ячейки вмонтированы не вертикально, а горизонтально – в форме таблеток в раме. Поэтому она в 20 раз толще и вмещает намного больше электродов. В результате батарея получается более мощной: она быстрее заряжается и отличается доступной стоимостью.

Строить завод будет группа чешских инвесторов из частного инвестиционного фонда Battery Unite.

Источник: Novinky.cz