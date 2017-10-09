Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n 13 °C
Новый чешский завод будет изготавливать революционные аккумуляторы

Новый чешский завод будет изготавливать революционные аккумуляторы

Vladislava M 919 0
В середине октября в Чехии начнут строить уникальный завод, на котором будут изготавливать революционные литиевые аккумуляторы для электромобилей и пауэрбанков.
Новый чешский завод будет изготавливать революционные аккумуляторы

Около миллиарда крон вложат в строительство нового завода по изготовлению батарей в Чехии. Батареи будут производить по уникальному патенту чешского ученого и исследователя Яна Прохазки. Завод Mass Energy Storage начнут строить уже в середине октября в промышленной зоне Горни-Сухе в Карвинском районе.

Компания станет крупнейшим чешским поставщиком литиевых аккумуляторов HE3DA. Их будут использовать в первую очередь в электромобилях и пауэрбанках.

«Я невероятно счастлив тому, что мое открытие дойдет до массового производства. Благодаря этому в Чехии появится новая энергетическая отрасль, в которой найдут работу десятки тысяч человек», – рассказал автор патента и директор фирмы HE3DA Ян Прохазка.

Успех его батареи заключается именно в инновационном способе производства. Если обычные литиевые батареи изготавливают из тонких электродов в виде металлической фольги, на которую наклеивается активный слой, то в батарее Прохазки ячейки вмонтированы не вертикально, а горизонтально – в форме таблеток в раме. Поэтому она в 20 раз толще и вмещает намного больше электродов. В результате батарея получается более мощной: она быстрее заряжается и отличается доступной стоимостью.

Строить завод будет группа чешских инвесторов из частного инвестиционного фонда Battery Unite.

Источник: Novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
инвестиции строительство Чехия
Читайте
по теме 
Иммиграция, элитная недвижимость, бизнес за границей: О чем расскажут на международной выставке в Каннах
27.09.2017 11:32 Интервью
Иммиграция, элитная недвижимость, бизнес за границей: О чем расскажут на международной выставке в Каннах
574 0
Больница в центре Праги ищет нового арендатора
26.09.2017 14:37 Экономика
Больница в центре Праги ищет нового арендатора
762 0
Чехи все чаще покупают квартиры в Болгарии и Альпах
24.07.2017 16:08 Экономика
Чехи все чаще покупают квартиры в Болгарии и Альпах
1335 0
Правительство Чехии одобрило визовую программу для инвесторов
10.07.2017 17:40 Экономика
Правительство Чехии одобрило визовую программу для инвесторов
2254 0
Последние новости:
10
октября
В Праге открывается новый торговый центр Ходов
10.10.2017 18:36 Общество
В Праге открывается новый торговый центр Ходов
538 0
Президент Чехии возмутил своим высказыванием о Крыме посла Украины
10.10.2017 17:04 Политика
Президент Чехии возмутил своим высказыванием о Крыме посла Украины
436 0
Врачи по всей Чехии прекратят прием в знак протеста
10.10.2017 16:57 Общество
Врачи по всей Чехии прекратят прием в знак протеста
358 0
Премьер-министр заявил о необходимости перехода Чехии на евро
10.10.2017 15:48 Экономика
Премьер-министр заявил о необходимости перехода Чехии на евро
501 0
UniCredit Bank в Чехии разочаровал проблемами с интернет-банкингом
10.10.2017 14:19 Экономика
UniCredit Bank в Чехии разочаровал проблемами с интернет-банкингом
371 0
В Чехии осудили первого биткойнового пирата
10.10.2017 12:23 Экономика
В Чехии осудили первого биткойнового пирата
280 0
09
октября
В Чехии транспортировали в больницу пациентку весом 300 кг
09.10.2017 16:00 Общество
В Чехии транспортировали в больницу пациентку весом 300 кг
1400 0
Статистика: Что теряют люди в пражском аэропорту
09.10.2017 13:04 Общество
Статистика: Что теряют люди в пражском аэропорту
1087 0
Самолет Прага-Москва совершил вынужденное возвращение в пражский аэропорт
09.10.2017 11:35 Общество
Самолет Прага-Москва совершил вынужденное возвращение в пражский аэропорт
1476 0
07
октября
Начальник пражской полиции уволен за то, что в гневе разбил чужой телефон
07.10.2017 09:10 Общество
Начальник пражской полиции уволен за то, что в гневе разбил чужой телефон
2402 0


Мобильная версия