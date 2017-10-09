В Чехии транспортировали в больницу пациентку весом 300 кг

Чтобы перевезти в больницу женщину весом 300 кг, понадобилось 20 пожарных, грузоподъемник и 6 часов времени. Пожарным пришлось выбить дверной проем и срубить дерево.

В Пардубицком крае Чехии провели исключительную транспортировку нестандартно тяжелой пациентки. Вынести женщину весом 300 кг из дома врачам скорой помощи помогали 20 пожарных. Чтобы доставить ее в машину скорой помощи, потребовалось выполнить несколько сложных манипуляций. На всю операцию ушло почти 6 часов.

«Чтобы вынести пациентку из дома, пришлось выбить дверную раму. Женщину разместили на подвесной конструкции, которую пожарные сделали из шлангов», – рассказала пресс-секретарь пожарной службы Вендула Горакова.

Для транспортировки пациентки в машину скорой помощи к дому подъехал грузоподъемник. Чтобы он мог приблизиться к дверям, пожарным даже пришлось срубить дерево.

В больницу женщину везли на специальной скорой помощи для пациентов с лишним весом. У больницы врачам снова помогали пожаные – чтобы транспортировать пациентку в палату.

Подобные случаи происходят в Чехии не впервые. Раньше пожарные уже транспортировали тяжелую пациентку в Свитавской области с помощью подъемного крана.

Источник: ČTK