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Врачи по всей Чехии прекратят прием в знак протеста

Врачи по всей Чехии прекратят прием в знак протеста

Vladislava M 358 0
В среду, 18-го октября, практикующие врачи по всей Чехии закроют свои приемные кабинеты в знак протеста против бюрократии и низкой оплаты своего труда. Зубные врачи продолжат прием.
Врачи по всей Чехии прекратят прием в знак протеста

Практикующие врачи Чехии в следующую среду, 18-го октября, закроют приемные кабинеты на 1 день. Таким образом они собираются показать несогласие с бюрократией и низкой оплатой своей работы. Во вторник на демонстрации врачей об этом рассказал председатель Объединения практикующих докторов Петр Шонка.

Причиной всеобщего протеста стало то, что амбулаторную работу врачей долгое время недооценивают. Практикующие специалисты считают, что их Министерство здравоохранения не обращает внимания на их плачевное положение. Кроме того, им не нравится обязанность выписывать рецепты только в электронной форме и переходить на электронную систему учета продаж.

«Если наши требования не удовлетворят, мы готовы снова прекратить прием», – сообщил Шонка журналистам.

Ожидается, что к акции присоединится большинство врачей, включая педиатров по всей Чехии. Скорее всего, приемные кабинеты закроют больше 6000 практикующих врачей и амбулаторных специалистов.  Дантисты прекращать прием не будут, хотя и поддерживают акцию протеста.

Источник: ihned.cz

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