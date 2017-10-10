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В Праге открывается новый торговый центр Ходов

В Праге открывается новый торговый центр Ходов

artyommm 538 0
В среду, 11 октября, откроется новая часть торгового центра возле станции метро Ходов, в которой будет работать более 100 новых магазинов. Всего в обновленном ТЦ можно будет посетить более 300 магазинов.
В Праге открывается новый торговый центр Ходов

Вместе с прежним объектом, который прошел масштабную реконструкцию, расширенный торговый центр Ходов (Centrum Chodov) в Праге предложит покупателям более 300 магазинов. Некоторые бренды в этом ТЦ будут представлены в Чехии вообще впервые. 

Например, откроется магазин Zara Home. Также состоится чешская премьера модных марок одежды Oysho, Pink Woman, Yamanay, Boux Avenue, Armani Exchange. Откроется и магазин бытовой электроники Denon и др. 

Вместо привычного кинотеатра с несколькими залами, в Ходове будет работать гигантский мультиплекс с поддержкой 4DX технологии (двигающиеся сидения, капли воды, запахи, туман, ветер и световые эффекты). Комплекс будет включать в себя 18 кинозалов (в мультиплексе Cinestar в пражском районе Андел их 14). Билет для взрослого будет стоить 285 крон – на 2D фильмы, 330 крон – на 3D фильмы (детский билет будет на 30 крон).

Посетители центра также смогут отдохнуть в любом из 40 ресторанов. В зоне Grand Kitchen будут представлены заведения брендов Andiamo, Mondieu, Pizza Hut и Veg-go.

Торговый центр возле станции метро Ходов открылся в ноябре 2005 года. Недавно его расширили за счет бывшего ТЦ Роза, который снесли в начале 2015 года. Если раньше Ходов насчитывал почти 61 000 квадратных метров, то теперь он вырос до 102 000. Новая часть центра откроется в среду, 11 октября. В ней будет работать более 100 магазинов.

Не обойдется и без оригинальной новинки. ТЦ Ходов сможет похвастаться местом Music Lounge, где люди смогут отдыхать от шопинга, слушать или делиться любимой музыкой с друзьями и другими людьми благодаря технологии звукового душа.

В Чехии нет ни одного подобного по количеству магазинов торгового центра. И хотя самым большим по-прежнему останется ТЦ Летняны, который занимает более 125 000 квадратных метров, в нем находится меньше магазинов – около 180. 

Источник: aktualne.cz

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Темы
торговые центры Прага кинотеатр магазины
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