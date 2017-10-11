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На Петршинском холме в Праге появится Wi-Fi

На Петршинском холме в Праге появится Wi-Fi

Vladislava M 219 0
Беспроводное подключение к интернету появится не только в вагончиках фуникулера, но и во всем парке на холме Петршин в Праге.
На Петршинском холме в Праге появится Wi-Fi

В начале 2018 года в вагончиках фуникулера на пражский Петршин и во всем петршинском парке появится бесплатное беспроводное подключение к интернету Wi-Fi. Об этом сообщил руководитель городской компании Operátor ICT Михал Фишер.

Расходы на проект в размере 2,3 млн крон вызвали волну возмущения среди критиков. Городские советники отвергли обвинения в завышении стоимости проекта и заявили, что с учетом площади покрытия это адекватная цена. Сеть должна  заработать в начале 2018 года.

По словам Фишера, проект включил в себя и установку оптоволоконного оборудования вдоль маршрута фуникулера. Кроме беспроводного подключения оно обеспечит и другие функции.

В сумму включена 5-летняя гарантия на все компоненты сети, но дальнейшие расходы на эксплуатацию (плата за электричество и передачу данных) составят еще от 200 до 400 тысяч крон в год. Точная сумма будет зависеть от выбора поставщика.

Источник: idnes.cz

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