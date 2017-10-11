В Чехии запустили интернет-ресурс для блокировки сайтов

Пользователи могут пожаловаться через STOPonline.cz на детскую порнографию и другой подобный контент на сайтах. Аналитики будут детально рассматривать жалобы.

Управление чешским национальным доменом CZ.NIC сообщило о запуске интернет-ресурса, через который пользователи могут пожаловаться на детскую порнографию, детскую наготу или кибергруминг (манипулирование детьми с целью выманить их на личную встречу).

На странице STOPonline.cz можно анонимно заполнить формуляр, чтобы обратить внимание специалистов на подобное содержание интернет-сайта. CZ.NIC открыл не только специальный сайт, но и предложил мобильное предложение для Android.

Обрабатывать жалобы будут специально обученные аналитики из Национальной команды безопасности CSIRT.CZ. Если содержание страниц будет признано потенциально незаконным, его передадут на рассмотрение Полиции ЧР и организации INHOPE.

О незаконном контенте можно также сообщить своему провайдеру.

Источник: www.lupa.cz