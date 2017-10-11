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В Праге собираются установить новые бетонные ограждения

В Праге собираются установить новые бетонные ограждения

artyommm 516 0
Магистрат рассматривает возможность установки ограждений, которые будут препятствовать въезду на Карлов мост.
В Праге собираются установить новые бетонные ограждения

В Праге планируют установить новые бетонные ограждения. На данный момент они уже защищают пешеходов от возможной опасности на Староместской площади. В случае подозрения на угрозу ограждения появятся и в других многолюдных местах чешской столицы. По словам заместителя мэра Праги Петра Долинека, магистрат рассматривает вариант установки ограждений возле Карлова моста.

При повышении безопасности в городе мэрии приходится считаться и с туристами. Как говорит Долинек, сложно представить, чтобы бетонные ограждения появились возле Карлова моста, который является самой фотографируемой достопримечательностью Праги. Причины для установки таких ограждений все-таки есть: в конце сентября по ошибке прямо на Карлов мост заехал автобус с туристами.

Со стороны Малой Страны уже несколько лет не хватает столбика, который бы препятствовал въезду на мост. Заехать на Карлов мост на автомобиле сейчас очень просто. Все, что может остановить водителя, – это запрещающий знак. Ограждающий столбик убрали после наводнения в 2013 году. Тогда это было необходимо для проезда техники, которая убирала камни и мусор под мостом.

На Парижской улице могут появиться камеры видеонаблюдения и подъемные столбики, которые при необходимости будут препятствовать подъезду к Староместкой площади. Остальные города Чехии пока не рассматривают возможность установки бетонных и других ограждений.

Источник: idnes.cz

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Темы
Прага магистрат Карлов Мост
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