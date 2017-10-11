За крайне жестокое обращение со щенком чеху грозит тюрьма

Три года тюрьмы хотят дать 29-летнему чеху за исключительно жестокое обращение с собакой. Одномесячного щенка с несколькими переломами выходило Общество по защите животных.

Фото: Объединение по защите животных Pes nejvěrnější přítel

С исключительной жестокостью к одномесячному щенку относился его хозяин – 29-летний житель Пльзеня. Полицейские обнаружили, что он причинил собаке по кличке Эми несколько тяжелых травм с переломами костей. Последствия от такого обращения останутся с собакой на всю жизнь: у нее подорван иммунитет, и теперь она зависима от лекарств.

«Мужчину обвиняют в тирании щенка с особой жестокостью. Он поломал собаке локтевой сустав и предплечье на передней лапе, а также правую бедренную кость», – рассказала пресс-секретарь полиции Вероника Горкова.

Согласно информации на krimi-plzen.cz, обвиняемый объяснял плохое состояние собаки болезнями и падениями. Но свидетели видели, как мужчина несколько раз пинал щенка ногой, а потом и вовсе поднял его и ударил об стену. В результате щенок перестал двигаться, и это заметил сосед мужчины по квартире.

«Мужчина, который жил в одной квартире вместе с обвиняемым, передал пострадавшую собаку в общество по защите животных», – добавила пресс-секретарь.

Защитники животных позаботились о щенке и подали заявление на его хозяина в полицию.

«Некоторые переломы были давними. Щенок был апатичным, не мог ходить, только ползал. У него был отекшим один глаз. Собачка вытерпела много страданий», – описала состояние собаки Симона Штепанкова, основательница объединения по защите животных.

Владелец собаки не признался в своем жестоком обращении, но все доказательства это подтверждали. С марта собака прошла несколько сложнейших операций. Врачи выправляли поломанные кости и вставляли имплантаты, после чего следовала длительная реабилитация. И сейчас состояние здоровья животного неидеально: из-за стресса и операций собаке приходится постоянно принимать кортикоиды.

Обвиняемому грозит до трех лет тюрьмы. Также Общество по защите животных будет требовать от него финансовую компенсацию за дорогостоящее лечение.

Источник: idnes.cz