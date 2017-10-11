Чешские магазины в ужасе: Посетители крадут сливочное масло

Подорожавшее сливочное масло стало предметом участившихся краж в чешских продуктовых магазинах. Продавцы принимают меры: убирают масло под стекло и оснащают пачки чипами.

Чешские магазины реагируют на растущее количество краж обычных продовольственных товаров, которые раньше открыто лежали на полках. Их крадут не только покупатели, но и сотрудники, а также поставщики.

Еще пару месяцев назад мало кто мог подумать, что настоящей проблемой в чешских магазинах станет кража масла.

Несколько дней назад охранники магазина в Теплице задержали воровку. Женщина пыталась вынести 12 пачек масла и другие продукты. Так как она уже отбывала условное наказание, теперь ей грозит три года тюрьмы. Аналогичное наказание нависает над мошенником-поставщиком, который в городе Усти-над-Орлице обещал местной предпринимательнице привезти масло, получил от нее десятки тысяч крон, но товар так и не доставил.

Подобные случаи пугают продавцов, поэтому драгоценное масло в магазинах берегут как зеницу ока. Например, в магазине COOP в Константиновых Лазнях еще летом масло стали выдавать из-под стекла возле стенда со сладостями. Некоторые магазины начали наклеивать на пачки масла чипы безопасности.

Продавцы боятся, что вскоре ситуация еще более обострится. Они ожидают, что воровство масла в магазинах достигнет своего пика перед Рождеством, когда в Европе предрекают дефицит и подорожание молочных продуктов.

«В целом, крадут не только масло: крадут все!», – признался председатель Ассоциации чешской традиционной торговли Зденек Юрачка.

Чаще всего кражи происходят в супермаркетах с большой текучкой покупателей. Воры пользуются этим и выносят под куртками и пальто украденные товары. Обычно крадут мелкую электронику, косметику и станки для бритья. В большинстве случаев речь идет о краже товаров на сумму до 5000 крон, которые легко продать.

Среди продуктов воры чаще всего выносят шоколадки, алкоголь, салями и мясо. Теперь в популярный список вошло и сливочное масло.

Источник: Denik.cz