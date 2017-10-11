За британца, ранее арестованного в Праге, дают 1,5 млн крон

На родине, в Великобритании, иностранца подозревают в убийстве мужчины в ночном клубе. Преступление было совершено 2 года назад. За информацию, которая поможет найти британца, обещают почти 1,5 млн крон.

В феврале беженца из Британии задержали в Праге по подозрению в порче чужого имущества и нападении. На родине иностранца обвиняют в совершении убийства. В Праге арестованного отпустили под залог. Чешской полиции он предъявил поддельные документы. Мужчина сильно изменил внешний вид, – предупреждают британские СМИ со ссылкой на полицию Великобритании.

28-летний Шейн О’Брайен подозревается на родине в убийстве мужчины в ночном клубе, которое произошло два года назад. За информацию, которая поможет найти британца, объявлено вознаграждение в размере 50 тысяч фунтов стерлингов, или почти 1,5 млн крон.

На фотографии, которую сделали чешские полицейские, видно, что мужчина отрастил волосы и усы, а также сделал новую татуировку на спине, чтобы скрыть прежнюю – с надписью Shannon 15-04-16. Когда британца задержали в Праге, у него при себе были боксерские перчатки. Подозреваемый ходит тренироваться, поэтому боксеры, с которыми он мог встречаться, должны его узнать. Полиция также призывает отозваться мастера тату, который оказал услугу иностранцу.

Фото: London Metropolitan Police Service

Источник: idnes.cz