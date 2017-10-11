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Названы предприятия, которые больше остальных загрязняют Чехию

Названы предприятия, которые больше остальных загрязняют Чехию

artyommm 424 0
Лидером снова стала химическая фабрика в Нератовице.
Названы предприятия, которые больше остальных загрязняют Чехию

Химическая фабрика Spolana в Нератовице признана самой загрязняющей окружающую среду в республике за 2016 год. Уже третий год подряд она выпускает в атмосферу вещества, которые вызывают образование рака. Тем не менее, на этот раз ей удалось сократить объем вредных выбросов: с 47 тонн в позапрошлом году до 38 тонн в 2016. 

Если говорить об ухудшении показателей за год, то лидером стала компания ACO Industries. Такая информация появилась благодаря рейтингу экологического сообщества Arnika. Кроме фабрики Spolana, свой «вклад» в загрязнение окружающей среды Чехии вносят также предприятия на севере страны. 

В реестр министерства окружающей среды данные за прошлый год внесло 1 295 предприятий. И стало известно, что сейчас в Чехии сократилось количество веществ, которые вызывают рак, мутацию генов и эндокринные заболевания, но стало больше загрязнений, повреждающих озоновый слой. 

Arnika собирает данные из Интегрированного реестра загрязнений уже в 13-й раз. Цель рейтинга – мотивировать компании, которые выпускают много загрязняющих веществ, улучшать производство с точки зрения охраны окружающей среды. 

Источник: ihned.cz

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Темы
экология производство рейтинг Чехия
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