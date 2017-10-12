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В ресторане в Чехии произошел взрыв, никто не пострадал

В ресторане в Чехии произошел взрыв, никто не пострадал

artyommm 811 0
В чешском городе Глинско взорвался газ. В здании обрушился потолок, повреждены несущие стены, сместилась крыша.
Фото: Иллюстрация pixabay.com
В ресторане в Чехии произошел взрыв, никто не пострадал

Вечером в среду, 11 октября, в чешском городе Глинско прогремел взрыв. В ресторане на центральной площади взорвался газ, произошло это после 20:00. Пострадавших нет, но здание частично разрушено. Объект оцепили, место охраняют полицейские. В четверг будут устранять последствия взрыва, – передает пресс-атташе пожарной службы края Вендула Горакова.

Сразу после взрыва на место происшествия прибыло четыре отряда пожарных. На месте произошло возгорание, упал потолок, повреждены несущие стены, сместилась крыша. На объект был вызван специалист для проверки устойчивости здания. Доступ к опасным частям здания перекрыт.

Источник: tyden.cz

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взрыв газ Чехия
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