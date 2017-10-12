На выходных в Чехии обещают бабье лето

Метеорологи говорят, что комфортная погода с температурой воздуха днем около 20 градусов тепла сохранится и в начале следующей недели.

С четверга, 12 октября, небо над на территорией Чехии начнет проясняться, а столбик термометра будет приближаться к комфортной отметке +20 градусов Цельсия. В пятницу придется еще перетерпеть легкое похолодание, а на выходных уже снова будет солнечно.

Бабье лето подарит жителям Чехии приятную погоду для отдыха на свежем воздухе, который прогреется днем до 22 градусов. Согласно прогнозам метеорологов, несмотря на возможную облачность и туманы, такая погода может сохраниться и в начале следующей недели.

В субботу, 14 октября, ожидается переменная облачность, утром возможны туманы. Днем температура воздуха поднимется до 16-20 градусов тепла, ночью – от 8 до 4 градусов. В воскресенье, 15 октября, метеорологи прогнозируют преимущественно ясное небо. Утром и до обеда местами возможен туман и минимальная облачность, которая может продержаться в течение всего дня. Ночью столбик термометра будет показывать 5-9 градусов тепла, а днем можно ждать теплой погоды – до 22 градусов Цельсия.

Прогноз погоды с понедельника до среды обещает продолжение комфорта на улице. Температурный максимум в эти дни составит 19-23 градуса, затем он будет постепенно понижаться – до 17-21 градуса.

Источник: idnes.cz