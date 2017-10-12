Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 9 °C
На выходных в Чехии обещают бабье лето

На выходных в Чехии обещают бабье лето

artyommm 306 0
Метеорологи говорят, что комфортная погода с температурой воздуха днем около 20 градусов тепла сохранится и в начале следующей недели.
На выходных в Чехии обещают бабье лето

С четверга, 12 октября, небо над на территорией Чехии начнет проясняться, а столбик термометра будет приближаться к комфортной отметке +20 градусов Цельсия. В пятницу придется еще перетерпеть легкое похолодание, а на выходных уже снова будет солнечно. 

Бабье лето подарит жителям Чехии приятную погоду для отдыха на свежем воздухе, который прогреется днем до 22 градусов. Согласно прогнозам метеорологов, несмотря на возможную облачность и туманы, такая погода может сохраниться и в начале следующей недели.

В субботу, 14 октября, ожидается переменная облачность, утром возможны туманы. Днем температура воздуха поднимется до 16-20 градусов тепла, ночью – от 8 до 4 градусов. В воскресенье, 15 октября, метеорологи прогнозируют преимущественно ясное небо. Утром и до обеда местами возможен туман и минимальная облачность, которая может продержаться в течение всего дня. Ночью столбик термометра будет показывать 5-9 градусов тепла, а днем можно ждать теплой погоды – до 22 градусов Цельсия. 

Прогноз погоды с понедельника до среды обещает продолжение комфорта на улице. Температурный максимум в эти дни составит 19-23 градуса, затем он будет постепенно понижаться – до 17-21 градуса.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
погода
Читайте
по теме 
Метеорологи сообщили, когда в этом году выпадет первый снег в Чехии
05.10.2017 10:47 Общество
Метеорологи сообщили, когда в этом году выпадет первый снег в Чехии
1600 0
Метеорологи предвещают в Чехии суровую зиму
03.10.2017 10:12 Общество
Метеорологи предвещают в Чехии суровую зиму
2157 0
Чешские метеорологи сделали прогноз на неделю
25.09.2017 13:09 Общество
Чешские метеорологи сделали прогноз на неделю
1240 0
Начало астрономической осени: В Чехию идет похолодание
18.09.2017 11:17 Общество
Начало астрономической осени: В Чехию идет похолодание
1435 0
Последние новости:
12
октября
Чехия заняла первое место в Евросоюзе по росту цен на недвижимость
12.10.2017 15:33 Экономика
Чехия заняла первое место в Евросоюзе по росту цен на недвижимость
831 0
В Москве пройдет выставка «Сокровища Пражского Града»
12.10.2017 13:54 Культура
В Москве пройдет выставка «Сокровища Пражского Града»
277 0
Минфин Чехии изменит налогообложение для наймодателей с Airbnb
12.10.2017 12:52 Экономика
Минфин Чехии изменит налогообложение для наймодателей с Airbnb
592 0
Чешский джем признали лучшим продуктом в мире
12.10.2017 12:48 Общество
Чешский джем признали лучшим продуктом в мире
1238 0
Документы об образовании в Чехии изменятся
12.10.2017 12:24 Общество
Документы об образовании в Чехии изменятся
1208 0
В ресторане в Чехии произошел взрыв, никто не пострадал
12.10.2017 09:55 Общество
В ресторане в Чехии произошел взрыв, никто не пострадал
839 0
11
октября
Названы предприятия, которые больше остальных загрязняют Чехию
11.10.2017 14:57 Общество
Названы предприятия, которые больше остальных загрязняют Чехию
694 0
За британца, ранее арестованного в Праге, дают 1,5 млн крон
11.10.2017 14:30 Общество
За британца, ранее арестованного в Праге, дают 1,5 млн крон
1099 0
Чешские магазины в ужасе: Посетители крадут сливочное масло
11.10.2017 12:21 Общество
Чешские магазины в ужасе: Посетители крадут сливочное масло
1545 0
За крайне жестокое обращение со щенком чеху грозит тюрьма
11.10.2017 11:22 Общество
За крайне жестокое обращение со щенком чеху грозит тюрьма
689 0


Мобильная версия