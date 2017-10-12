Документы об образовании в Чехии изменятся

Новшество поможет выпускникам чешских учебных заведений проще находить работу по специальности за рубежом, в Евросоюзе.

Выпускники чешских школ и университетов теперь будут получать свидетельства о среднем образовании и дипломы с указанием их уровня EQF (Европейская система квалификаций, European Qualifications Framework). Этот уровень обозначается баллами от 1 до 8 для упрощения идентификации образования в любой стране ЕС.

Учебные заведения Чехии будут указывать уровень EQF сверху на первой странице новых бланков, которые стали обязательными с 1 октября 2017 года. Это общеевропейское правило, которое до последнего момента было в Чехии необязательным для соблюдения, но теперь ситуация изменилась.

Что такое EQF и для чего он нужен?

EQF – это однозначный идентификатор уровня образования. В разных странах у базовых и высших специальных школ разное значение. Если в документах об их окончании будет указан EQF, то это существенно облегчит определение ступени образования.

С новыми документами выпускникам чешских учебных заведений будет легче найти работу за границей. В своих резюме они смогут указывать EQF, и работодатель сразу будет понимать, какой ступени в образовании они достигли.

Новшество коснется базовых, средних, высших школ и консерваторий. Европейская система квалификаций предполагает разделение образования на восемь уровней. Например, второй уровень приравнивается к базовой школе, четвертый уровень получают выпускники, сдавшие экзамены на аттестат зрелости, шестой уровень предназначен для выпускников вузов.

Для многих школ в Чехии общеевропейское обозначение уровня образования станет абсолютным новшеством. Со второго учебного полугодия на школьных аттестатах будет также обязательно присутствовать QR-код. Министерство образования Чехии обещает, что эта мера упростит административный процесс в рамках вступительных кампаний: вузы смогут быстрее переносить данные в информационные системы.

Источник: idnes.cz