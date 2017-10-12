Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 11 °C
Документы об образовании в Чехии изменятся

Документы об образовании в Чехии изменятся

artyommm 1134 0
Новшество поможет выпускникам чешских учебных заведений проще находить работу по специальности за рубежом, в Евросоюзе.
Документы об образовании в Чехии изменятся

Выпускники чешских школ и университетов теперь будут получать свидетельства о среднем образовании и дипломы с указанием их уровня EQF (Европейская система квалификаций, European Qualifications Framework). Этот уровень обозначается баллами от 1 до 8 для упрощения идентификации образования в любой стране ЕС.

Учебные заведения Чехии будут указывать уровень EQF сверху на первой странице новых бланков, которые стали обязательными с 1 октября 2017 года. Это общеевропейское правило, которое до последнего момента было в Чехии необязательным для соблюдения, но теперь ситуация изменилась.

Что такое EQF и для чего он нужен?

EQF – это однозначный идентификатор уровня образования. В разных странах у базовых и высших специальных школ разное значение. Если в документах об их окончании будет указан EQF, то это существенно облегчит определение ступени образования. 

С новыми документами выпускникам чешских учебных заведений будет легче найти работу за границей. В своих резюме они смогут указывать EQF, и работодатель сразу будет понимать, какой ступени в образовании они достигли.

Новшество коснется базовых, средних, высших школ и консерваторий. Европейская система квалификаций предполагает разделение образования на восемь уровней. Например, второй уровень приравнивается к базовой школе, четвертый уровень получают выпускники, сдавшие экзамены на аттестат зрелости, шестой уровень предназначен для выпускников вузов.

Для многих школ в Чехии общеевропейское обозначение уровня образования станет абсолютным новшеством. Со второго учебного полугодия на школьных аттестатах будет также обязательно присутствовать QR-код. Министерство образования Чехии обещает, что эта мера упростит административный процесс в рамках вступительных кампаний: вузы смогут быстрее переносить данные в информационные системы.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
студенты образование школы Министерство образования университеты Евросоюз
Читайте
по теме 
ВШЭ и крупный онлайн-магазин в Чехии научат студентов бизнесу в интернете
03.10.2017 11:33 Общество
ВШЭ и крупный онлайн-магазин в Чехии научат студентов бизнесу в интернете
602 0
Вузы в Чехии: Самые популярные специальности среди абитуриентов 2017
18.09.2017 11:32 Образование
Вузы в Чехии: Самые популярные специальности среди абитуриентов 2017
1379 0
Бонус для русскоязычных студентов: Бесплатный банковский счет в Чехии
08.09.2017 15:37 Жизнь
Бонус для русскоязычных студентов: Бесплатный банковский счет в Чехии
1464 0
Чешские университеты открыли дополнительный прием абитуриентов
22.08.2017 15:23 Общество
Чешские университеты открыли дополнительный прием абитуриентов
1861 0
Последние новости:
12
октября
Чехия заняла первое место в Евросоюзе по росту цен на недвижимость
12.10.2017 15:33 Экономика
Чехия заняла первое место в Евросоюзе по росту цен на недвижимость
718 0
В Москве пройдет выставка «Сокровища Пражского Града»
12.10.2017 13:54 Культура
В Москве пройдет выставка «Сокровища Пражского Града»
260 0
Минфин Чехии изменит налогообложение для наймодателей с Airbnb
12.10.2017 12:52 Экономика
Минфин Чехии изменит налогообложение для наймодателей с Airbnb
549 0
Чешский джем признали лучшим продуктом в мире
12.10.2017 12:48 Общество
Чешский джем признали лучшим продуктом в мире
1152 0
На выходных в Чехии обещают бабье лето
12.10.2017 10:38 Общество
На выходных в Чехии обещают бабье лето
293 0
В ресторане в Чехии произошел взрыв, никто не пострадал
12.10.2017 09:55 Общество
В ресторане в Чехии произошел взрыв, никто не пострадал
811 0
11
октября
Названы предприятия, которые больше остальных загрязняют Чехию
11.10.2017 14:57 Общество
Названы предприятия, которые больше остальных загрязняют Чехию
687 0
За британца, ранее арестованного в Праге, дают 1,5 млн крон
11.10.2017 14:30 Общество
За британца, ранее арестованного в Праге, дают 1,5 млн крон
1090 0
Чешские магазины в ужасе: Посетители крадут сливочное масло
11.10.2017 12:21 Общество
Чешские магазины в ужасе: Посетители крадут сливочное масло
1535 0
За крайне жестокое обращение со щенком чеху грозит тюрьма
11.10.2017 11:22 Общество
За крайне жестокое обращение со щенком чеху грозит тюрьма
684 0


Мобильная версия