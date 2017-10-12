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Чешский джем признали лучшим продуктом в мире

Чешский джем признали лучшим продуктом в мире

Vladislava M 1152 0
Чешский инжирно-грушевый джем с ванилью от небольшой фирмы в Прахатице получил гастрономического «Оскара»: три звезды в престижном всемирном конкурсе Great Taste Awards. Для Чехии это исключительный успех.
Фото: https://www.facebook.com/DzemyRoseGarden/
Чешский джем признали лучшим продуктом в мире

Чешский продукт занял почетное первое место в престижном международном конкурсе Great Taste Awards, который проводят в Великобритании. В мире гастрономии этот конкурс аналогичен «Оскару».

Высшую награду конкурса жюри присудило инжирно-грушевому джему с белым карбиским ромом от бренда Rose Garden, который принадлежит Жозефине Ружичковой из Прахатице. Джем, вошедший в список самых лучших и качественных продуктов в мире, можно купить в интернет-магазине или фермерском магазине в Прахатице.

Жозефина Ружичкова в буквальном смысле завоевывает мир своими джемами. Ее фирма Rose Garden стала исторически первым чешским брендом, который за один год выиграл Great Taste Award и конкурс World's Original Marmalade Awards (чемпионат мира по изготовлению цитрусового повидла).

https://www.facebook.com/DzemyRoseGarden/

«Конечно, это для меня огромный успех: в ту минуту, когда я об этом узнала, то просто не могла поверить», – описала свои чувства Жозефина Ружичкова.

В конкурсе Great Taste Award в этом году участвовало больше 12 000 продуктов, которые оценивали больше 500 судей. На тщательную оценку понадобилось почти полгода. Конкурс собрал лучшие продукты со всего мира: от алкогольных напитков, выпечки и копченостей до свежего мяса, мороженого и варенья.

«Получить уже одну звезду в конкурсе Great Taste Awards – невероятная честь. Больше половины участников остаются с пустыми руками. Мои три звезды сразу с первого раза – это просто чудо», – сказала Ружичкова.

Инжирно-грушевый джем с белым карбиским ромом получил наивысшую возможную награду – 3 звезды. Высокие оценки завоевали и другие изделия от Жозефины Ружичковой. Джем из шиповника с ванилью получил 2 звезды, джем из черники и бузины с ванилью и клементиновое повидло – по одной звезде.

https://www.facebook.com/DzemyRoseGarden/

Три звезды на конкурсе Great Taste Awards стали для Чехии исключительным успехом. За последние 5 лет такую оценку получал только один чешский продукт.

В жюри конкурса заседают эксперты по гастрономии, шеф-повара со звездами Мишлена, профессиональные критики, представители лучших ресторанов и другие специалисты. Все продукты пробуют «вслепую» и оценивают только критерии вкуса и качества.

Источник: Denik.cz

 

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еда конкурс Чехия
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