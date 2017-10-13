На пациентку в чешской больнице упал элемент рентгена, женщина скончалась

Несчастный случай произошел в устецкой городской больнице. Инцидентом занялась криминальная полиция.

Во время обследования в устецкой Масариковой больнице в четверг, 12 октября, скончалась пациентка. По информации ČTK, на женщину упал элемент рентгеновского аппарата. Эту информацию подтвердил пресс-атташе устецкой полиции Вероника Гишплерова.

Несчастный случай произошел в центральном здании городской больницы днем. После полудня полиция приняла сообщение о гибели 80-летней пациентки в отделении рентгенографии устецкой Масариковой больницы. Служба криминальной полиции начала расследование. Больше никакие подробности не сообщаются, так как следствие только началось.

Источник: aktualne.cz