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На пациентку в чешской больнице упал элемент рентгена, женщина скончалась

На пациентку в чешской больнице упал элемент рентгена, женщина скончалась

artyommm 716 0
Несчастный случай произошел в устецкой городской больнице. Инцидентом занялась криминальная полиция.
На пациентку в чешской больнице упал элемент рентгена, женщина скончалась

Во время обследования в устецкой Масариковой больнице в четверг, 12 октября, скончалась пациентка. По информации ČTK, на женщину упал элемент рентгеновского аппарата. Эту информацию подтвердил пресс-атташе устецкой полиции Вероника Гишплерова. 

Несчастный случай произошел в центральном здании городской больницы днем. После полудня полиция приняла сообщение о гибели 80-летней пациентки в отделении рентгенографии устецкой Масариковой больницы. Служба криминальной полиции начала расследование. Больше никакие подробности не сообщаются, так как следствие только началось.

Источник: aktualne.cz

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Темы
Больницы Медицина и фармацевтика Чехия Усти над Лабем
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