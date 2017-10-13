Пятница, 13-е: Что происходит в Чехии в этот день

Сегодня последняя пятница, 13-е в 2017-м году. В Чехии магического числа боятся 30% жителей, поэтому спасатели проводят День пожарной безопасности именно в этот день.

Сегодня наступила вторая и последняя пятница, 13-е в этом году. У многих жителей Чехии это число вызывает опасения перед неудачами и бедами. Именно поэтому чешские пожарные выбрали пятницу, 13-е для проведения Дня пожарной безопасности.

На какие месяцы выпадает пятница, 13-е: 2017: январь, октябрь

2018: апрель, июль

2019: сентябрь, декабрь

2020: март, ноябрь

2021: август

2022: май

2023: январь, октябрь

2024: сентябрь, декабрь

2025: июнь

2026: февраль, март, ноябрь 2017: январь, октябрь2018: апрель, июль2019: сентябрь, декабрь2020: март, ноябрь2021: август2022: май2023: январь, октябрь2024: сентябрь, декабрь2025: июнь2026: февраль, март, ноябрь

Пресс-секретарь пожарных утверждает, что вопреки поверьям о несчастливом дне, безопасность людей остается прежде всего в их руках. Чтобы это доказать, сегодня пожарные по всей Чехии будут говорить о важности профилактики пожаров и проводить тематические акции. Всем желающим они предлагают посетить местные пожарные станции и осмотреть оборудование для тушения пожаров.

Как показало социологическое исследование агентства Median, чехи, которые заслужили звание главных скептиков Европы, верят, что в пятницу, 13-е действительно может произойти что-то плохое. 28% опрошенных признались, что боятся этого дня. Около трети опрошенных избегают и черных кошек.

Почему пятница, 13-е считается символом несчастий? В чешских источниках считают, что к этому привели две распространенных легенды: первая связана с пятницей как таковой, вторая – с числом 13.

Согласно основной версии, отрицательное отношение людей к пятнице объясняется христианской традицией. Еще древние римляни считали пятницу счастливым днем, посвященным богине любви. Но после того как в этот день был распят Иисус Христос, пятницу объявили днем траура и страданий.

Число 13 стало символом несчастья из-за количества участников тайней вечери: за столом сидело 13 человек, причем тринадцатым считается предатель Иуда. Во многих христианских странах распространилось поверье, что никогда нельзя приглашать в дом 13 гостей или усаживать 13 человек за один стол.

Стоит отметить, что число 13 вызывало опасения и в языческой традиции. В Чехии известна легенда, согласно которой 12 богов сидели за столом, а когда к ним пришел 13-й бог, то между ними разразился скандал.

Интересно, что пятница может выпасть на 13-е число один, два или даже три раза в году. В последний раз это произошло в 2009 году и снова ожидается в 2026.