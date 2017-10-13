Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 9 °C
Пятница, 13-е: Что происходит в Чехии в этот день

Пятница, 13-е: Что происходит в Чехии в этот день

Vladislava M 576 0
Сегодня последняя пятница, 13-е в 2017-м году. В Чехии магического числа боятся 30% жителей, поэтому спасатели проводят День пожарной безопасности именно в этот день.
Пятница, 13-е: Что происходит в Чехии в этот день

Сегодня наступила вторая и последняя пятница, 13-е в этом году. У многих жителей Чехии это число вызывает опасения перед неудачами и бедами. Именно поэтому чешские пожарные выбрали пятницу, 13-е для проведения Дня пожарной безопасности.

 

На какие месяцы выпадает пятница, 13-е:

2017: январь, октябрь
2018: апрель, июль
2019: сентябрь, декабрь
2020: март, ноябрь
2021: август
2022: май
2023: январь, октябрь
2024: сентябрь, декабрь
2025: июнь
2026: февраль, март, ноябрь

Пресс-секретарь пожарных утверждает, что вопреки поверьям о несчастливом дне, безопасность людей остается прежде всего в их руках. Чтобы это доказать, сегодня пожарные по всей Чехии будут говорить о важности профилактики пожаров и проводить тематические акции. Всем желающим они предлагают посетить местные пожарные станции и осмотреть оборудование для тушения пожаров.

Как показало социологическое исследование агентства Median, чехи, которые заслужили звание главных скептиков Европы, верят, что в пятницу, 13-е действительно может произойти что-то плохое. 28% опрошенных признались, что боятся этого дня. Около трети опрошенных избегают и черных кошек.

Почему пятница, 13-е считается символом несчастий? В чешских источниках считают, что к этому привели две распространенных легенды: первая связана с пятницей как таковой, вторая – с числом 13.

Согласно основной версии, отрицательное отношение людей к пятнице объясняется христианской традицией. Еще древние римляни считали пятницу счастливым днем, посвященным богине любви. Но после того как в этот день был распят Иисус Христос, пятницу объявили днем траура и страданий.

Число 13 стало символом несчастья из-за количества участников тайней вечери: за столом сидело 13 человек, причем тринадцатым считается предатель Иуда. Во многих христианских странах распространилось поверье, что никогда нельзя приглашать в дом 13 гостей или усаживать 13 человек за один стол.

Стоит отметить, что число 13 вызывало опасения и в языческой традиции. В Чехии известна легенда, согласно которой 12 богов сидели за столом, а когда к ним пришел 13-й бог, то между ними разразился скандал.

Интересно, что пятница может выпасть на 13-е число один, два или даже три раза в году. В последний раз это произошло в 2009 году и снова ожидается в 2026.

Рассказать всем:
Темы
Чехия традиции
Читайте
по теме 
Названы самые распространенные фамилии в Чехии
13.10.2017 15:05 Общество
Названы самые распространенные фамилии в Чехии
1022 0
На пациентку в чешской больнице упал элемент рентгена, женщина скончалась
13.10.2017 11:06 Общество
На пациентку в чешской больнице упал элемент рентгена, женщина скончалась
716 0
Чехия заняла первое место в Евросоюзе по росту цен на недвижимость
12.10.2017 15:33 Экономика
Чехия заняла первое место в Евросоюзе по росту цен на недвижимость
1490 0
Минфин Чехии изменит налогообложение для наймодателей с Airbnb
12.10.2017 12:52 Экономика
Минфин Чехии изменит налогообложение для наймодателей с Airbnb
1351 0
Последние новости:
13
октября
Названы самые распространенные фамилии в Чехии
13.10.2017 15:05 Общество
Названы самые распространенные фамилии в Чехии
1022 0
Во дворе Национального музея в Праге откроется кофейня
13.10.2017 12:17 Культура
Во дворе Национального музея в Праге откроется кофейня
282 0
На пациентку в чешской больнице упал элемент рентгена, женщина скончалась
13.10.2017 11:06 Общество
На пациентку в чешской больнице упал элемент рентгена, женщина скончалась
716 0
В Праге стартовал самый ожидаемый фестиваль года
13.10.2017 10:32 Культура
В Праге стартовал самый ожидаемый фестиваль года
1039 0
12
октября
Чехия заняла первое место в Евросоюзе по росту цен на недвижимость
12.10.2017 15:33 Экономика
Чехия заняла первое место в Евросоюзе по росту цен на недвижимость
1490 0
В Москве пройдет выставка «Сокровища Пражского Града»
12.10.2017 13:54 Культура
В Москве пройдет выставка «Сокровища Пражского Града»
461 0
Минфин Чехии изменит налогообложение для наймодателей с Airbnb
12.10.2017 12:52 Экономика
Минфин Чехии изменит налогообложение для наймодателей с Airbnb
1351 0
Чешский джем признали лучшим продуктом в мире
12.10.2017 12:48 Общество
Чешский джем признали лучшим продуктом в мире
2145 0
Документы об образовании в Чехии изменятся
12.10.2017 12:24 Общество
Документы об образовании в Чехии изменятся
1672 0
На выходных в Чехии обещают бабье лето
12.10.2017 10:38 Общество
На выходных в Чехии обещают бабье лето
396 0


Мобильная версия