Названы самые распространенные фамилии в Чехии

В Чехии подсчитали самые распространенные фамилии во всей стране и отдельных краях. Абсолютным победителем рейтинга стала фамилия, которая также занимает первое место в Польше и Словакии.

Уже не в первый раз самыми распространенными в Чехии фамилиями стали Новак/Новакова. В конце апреля 2017 года по всей стране насчитали больше 68 000 Новаков. В пятерку самых высокочастотных фамилий вошли также Свобода, Новотны, Дворжак и Черны. Такие данные опубликовали в проекте Česko v datech («Чехия в числах»). Интересно, что в Польше и Словакии самой распространенной фамилией тоже оказался Новак.

Новаковы возглавляют рейтинг самых распространенных фамилий в 10 из 14 краев Чехии. Исключением стал Южноморавский край, где лидируют Свободы, Пльзенский край с Черными, Высочина с Дворжаками и Оломоуцкий край с Поспишилами. Кстати, за исключением Злинского края, фамилия Поспишил/Поспишилова больше нигде не вошла в двадцатку самых популярных.

Уникальные фамилии отдельных краев

Практически в каждом чешском крае есть уникальные популярные фамилии, которые не входят в двадцатку самых распространенных в других краях. Например, в Моравскосилезском крае – это Голуб/Голубова, в Пльзенском – Соукуп/Соукупова, в Оломоуцком – Затолукал/Затлоукалова. В Южночешском крае в число самых распространенных фамилий вошли Земаны и Коларжи, в Карловарском – Кржижи, в Краловоградецком – Гануши.

Самая популярная в Чехии фамилия – Новак/Новакова – наиболее распространена в Среднечешском крае (10 796 Новаков). В соотношении с количеством жителей Новаки преобладают в Южночешском крае и на Высочине. Меньше всего Новаков в Моравскосилезском и Злинском крае.

Самые распространенные фамилии в Европе

В европейских странах также распространены фамилии, образованные от качественных прилагательных. Например, в Венгрии самая популярная фамилия – Наги (большой), в России – Смирнов (от прилагательного мирный), в Италии – Росси (красный), в Турции – Йилмаз (храбрый).

Многие высокочастотные фамилии возникли по названию профессий или ремесел. Например, Мюллер (мельник) – самая популярная фамилия в Германии и Швейцарии, а также на Украине (Мельник). В Великобритании самая высокочастотная фамилия – Смит (Кузнец). Посмотреть другие распространенные европейские фамилии можно на специальной карте, которую создал Чех Якуб Мариан.