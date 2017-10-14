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В центр Праги для раздачи штрафов выехал маленький белый автомобиль

В центр Праги для раздачи штрафов выехал маленький белый автомобиль

artyommm 733 0
С 1 октября Прага 1 и 2 перешли на новую систему парковок. Теперь оплату стоянки там проверяют не полицейские, а машина с камерами фотофиксации.
В центр Праги для раздачи штрафов выехал маленький белый автомобиль

Маленький белый автомобиль, оборудованный камерами, уже ездит по центру Праги и раздает штрафы. Такая же система парковочных зон, как в Праге 5, 6 и 8, с 1 октября начала действовать и в Праге 1 и 2. Полицейские там больше не будут проверять оплаченные парковочные чеки за лобовым стеклом. Им на смену пришел специальный автомобиль с шестью камерами на крыше. Машина ездит и фотографирует регистрационные номера, а затем сверяет их с данными об оплате парковки, неплательщикам выписывает штрафы.

В зонах платной парковки в Праге в целом работает шесть таких автомобилей. Машины ездят по случайному расписанию, чтобы никто не мог знать заранее, в какое время и на какой улице они окажутся. За один час автомобили успевают сфотографировать более 2 000 регистрационных номеров, которые тут же сверяю их по базе оплат онлайн.

Съемка регистрационных номеров автомобилей проводится с применением камер, оснащенных инфракрасной подсветкой. Еще две камеры отвечают за фотодокументирование. Система настроена таким образом, чтобы можно было различить цифры даже на очень грязных номерах, и это получается в 90-95% случаев. Разумеется, всегда будет определенный процент номеров, которые считать не удастся.

Благодаря изменениям правил парковки увеличилось количество парковочных мест. На территории Праги 1 сейчас находится около 8 000 мест в синих зонах. Там же были созданы новые, фиолетовые зоны для гостей. В них могут оставлять машины не только гости, но и резиденты, которые не нашли место в синей зоне. Белые зоны предназначены для автомобилей службы охраны достопримечательностей.

На новую систему парковки в январе 2018 года перейдет также Прага 3 и 7. Там установят парковочные автоматы, специальные знаки и систему для мониторинга и контроля.

Источник: novinky.cz

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