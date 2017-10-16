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Что произойдет с погодой в Чехии к выходным

Что произойдет с погодой в Чехии к выходным

artyommm 1006 0
Чешские метеорологи рассказали, сколько еще времени будет продолжаться бабье лето.
Что произойдет с погодой в Чехии к выходным

Теплая погода в Чехии постепенно растворяется в тумане. К выходным резко похолодает. До четверга, 19 октября, в республике будет сохраняться преимущественно благоприятный характер погоды. Тем не менее, в полной мере насладиться бабьим летом смогут только жители тех областей, где будет меньше туманов и облачности. 

К концу недели будет преобладать пасмурная погода, пройдут кратковременные дожди, температура воздуха начнет понижаться. Четверг станет последним теплым осенним днем. Ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха утром составит 6-10 градусов по Цельсию, днем воздух прогреется максимум до 11-15 градусов. Там, где небо будет ясным, люди смогут порадоваться большему теплу – до 19 градусов. 

В пятницу, 20 октября, будет облачно, временами пройдут дожди. Утренняя температура воздуха будет находиться в пределах 5-9 градусов, днем воздух нагреется не более, чем до 15 градусов тепла. В субботу, 21 октября, метеорологи прогнозируют 4-8 градусов тепла утром, днем – от 10 до 14 градусов Цельсия. В воскресенье будет прохладнее: утром от 3 до 7 градусов, днем – от 9 до 13 градусов. По сравнению с началом недели похолодает на 10 градусов.

Источник: novinky.cz

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