Женщина совершила самоубийство в пражском зоопарке

Потерпевшая спрыгнула со смотровой башни с высоты около 17 м. Женщина не умерла, ее доставили в больницу с тяжелыми травмами. Врачи борются за ее жизнь.

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В воскресенье, 15 октября, в пражском зоопарке произошла попытка самоубийства: со смотровой башни спрыгнула 30-летняя женщина. Очевидцы были вынуждены оперативно провести реанимацию потерпевшей. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу. Версию суицида подтверждает пражская полиция.

Женщина спрыгнула со смотровой башни около 12:30. Очевидцы немедленно вызвали медиков, но дорога была каждая секунда, поэтому люди стали самостоятельно оказывать первую помощь, получая инструкцию от оператора скорой помощи.

Медики доставили пациентку в Центральную военную больницу с травмами таза, грудной клетки и позвоночника. Директор пражского зоопарка Мирослав Болек написал на своей странице в Facebook, что надеется на спасение молодой женщины.

Деревянная смотровая башня в зоопарке Праги насчитывает 18,5 м в высоту (выше 5-этажного здания). Площадка для посетителей находится на метр ниже. Башня была построена в 2009 году на самом высоком месте в северной части парка.

Источник: idnes.cz