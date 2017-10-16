Женщина совершила самоубийство в пражском зоопарке

В воскресенье, 15 октября, в пражском зоопарке произошла попытка самоубийства: со смотровой башни спрыгнула 30-летняя женщина. Очевидцы были вынуждены оперативно провести реанимацию потерпевшей. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу. Версию суицида подтверждает пражская полиция.
Женщина спрыгнула со смотровой башни около 12:30. Очевидцы немедленно вызвали медиков, но дорога была каждая секунда, поэтому люди стали самостоятельно оказывать первую помощь, получая инструкцию от оператора скорой помощи.
Медики доставили пациентку в Центральную военную больницу с травмами таза, грудной клетки и позвоночника. Директор пражского зоопарка Мирослав Болек написал на своей странице в Facebook, что надеется на спасение молодой женщины.
Деревянная смотровая башня в зоопарке Праги насчитывает 18,5 м в высоту (выше 5-этажного здания). Площадка для посетителей находится на метр ниже. Башня была построена в 2009 году на самом высоком месте в северной части парка.
Источник: idnes.cz