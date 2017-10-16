Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 21 °C
Женщина совершила самоубийство в пражском зоопарке

Женщина совершила самоубийство в пражском зоопарке

artyommm 1560 0
Потерпевшая спрыгнула со смотровой башни с высоты около 17 м. Женщина не умерла, ее доставили в больницу с тяжелыми травмами. Врачи борются за ее жизнь.
Фото: http://bit.ly/2igoisd
Женщина совершила самоубийство в пражском зоопарке

В воскресенье, 15 октября, в пражском зоопарке произошла попытка самоубийства: со смотровой башни спрыгнула 30-летняя женщина. Очевидцы были вынуждены оперативно провести реанимацию потерпевшей. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу. Версию суицида подтверждает пражская полиция.

Женщина спрыгнула со смотровой башни около 12:30. Очевидцы немедленно вызвали медиков, но дорога была каждая секунда, поэтому люди стали самостоятельно оказывать первую помощь, получая инструкцию от оператора скорой помощи.

Медики доставили пациентку в Центральную военную больницу с травмами таза, грудной клетки и позвоночника. Директор пражского зоопарка Мирослав Болек написал на своей странице в Facebook, что надеется на спасение молодой женщины. 

Деревянная смотровая башня в зоопарке Праги насчитывает 18,5 м в высоту (выше 5-этажного здания). Площадка для посетителей находится на метр ниже. Башня была построена в 2009 году на самом высоком месте в северной части парка.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
самоубийство Прага зоопарк
Читайте
по теме 
Известный чешский актер скончался после падения с Карлова моста
25.09.2017 12:24 Общество
Известный чешский актер скончался после падения с Карлова моста
3398 0
Иностранец выпал из окна гостиницы в Праге и погиб
04.09.2017 08:31 Общество
Иностранец выпал из окна гостиницы в Праге и погиб
1587 0
Солист Linkin Park покончил с собой: Вспоминаем, что связывало группу с Прагой
21.07.2017 10:54 Культура
Солист Linkin Park покончил с собой: Вспоминаем, что связывало группу с Прагой
1428 0
На дереве в пражском парке повесился мужчина
24.04.2017 15:31 Общество
На дереве в пражском парке повесился мужчина
2521 0
Последние новости:
17
октября
Большой протест: Тысячи врачей в Чехии прекратят прием пациентов
17.10.2017 12:24 Общество
Большой протест: Тысячи врачей в Чехии прекратят прием пациентов
101 0
Заработал официальный сайт с рекомендациями по Airbnb и другим сервисам в Чехии
17.10.2017 11:46 Общество
Заработал официальный сайт с рекомендациями по Airbnb и другим сервисам в Чехии
231 0
Чехи сказали, что они думают о приеме иностранцев на работу, евро и референдуме
17.10.2017 10:21 Общество
Чехи сказали, что они думают о приеме иностранцев на работу, евро и референдуме
780 0
16
октября
Карлов Университет предложит студентам новые специальности
16.10.2017 16:19 Общество
Карлов Университет предложит студентам новые специальности
836 0
В Праге прошло необычное соревнование по разливу пива
16.10.2017 15:16 Общество
В Праге прошло необычное соревнование по разливу пива
436 0
В Чехии достроили новую тюрьму открытого типа
16.10.2017 13:51 Общество
В Чехии достроили новую тюрьму открытого типа
474 0
В Чехии подорожают рождественские карпы
16.10.2017 13:15 Общество
В Чехии подорожают рождественские карпы
423 0
На мужчину в Чехии напал дикий кабан
16.10.2017 12:40 Общество
На мужчину в Чехии напал дикий кабан
683 0
Чешский министр предложил принять на работу 200 тысяч иностранцев
16.10.2017 11:07 Политика
Чешский министр предложил принять на работу 200 тысяч иностранцев
1170 0
Что произойдет с погодой в Чехии к выходным
16.10.2017 10:32 Общество
Что произойдет с погодой в Чехии к выходным
967 0


Мобильная версия