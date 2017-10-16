На мужчину в Чехии напал дикий кабан

В воскресенье, 15-го октября, на мужчину в лесу совершил нападение дикий кабан. Пострадавшего отвезли в больницу с сильным кровотечением.

В воскресенье днем дикий кабан напал на 48-летнего мужчину, который прогуливался по лесу в Пльзенском крае Чехии. Зверь поранил мужчине ноги. С серьезным кровотечением пострадавшего привезли в больницу.

Инцидент произошел в лесу возле поселка Пршештице около двух часов дня. К счастью, скорая помощь успела прибыть на место через 15 минут после вызова.

«После осмотра на месте мужчину отвезли в отделение хирургии Факультетской больницы в Пльзене На Борах», – рассказал пресс-секретарь службы скорой помощи Мартин Брейха.

Почему кабан напал на чеха, пока неясно. Причин может быть множество.

«Здоровый дикий кабан никогда не будет нападать на человека первым: скорее, случается наоборот: люди охотятся на кабанов. Почувствовав присутствие человека, кабаны обычно боятся и прячутся», – рассказала член Объединения охотников Ленка Колдинска.

По ее мнению, зверь мог быть травмирован. Возможно, ранее в него выстрелили либо он пострадал от столкновения с автомобилем.

«Возможно, это была мать маленьких детенышей, которая так защищала свое потомство», – предположила Колдинска.

Источник: idnes.cz