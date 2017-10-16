Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 21 °C
В Чехии подорожают рождественские карпы

В Чехии подорожают рождественские карпы

Vladislava M 423 0
Рыбаки в Чехии продолжают большой осенний отлов рыбы в местных прудах. Они рассказали, с чем связано прогнозируемое повышение цен на карпов.
В Чехии подорожают рождественские карпы

Две недели назад в Чехии начался осенний отлов рыбы на продажу. В пятницу, 13-го октября, рыбаки приступили к трехдневной ловле рыбы в самом крупном пруду страны – Рожмберге, площадь которого составляет 647 гектаров. Отлов продлится до конца ноября.

Рыбаки предполагают, что осенью этого года будет выловлено около  2400 тонн рыбы. Ожидается, что прибыль от продажи рыбы будет примерно такая же, как в прошлые годы.

По словам рыбаков, засушливое лето в этом году привело к снижению прироста рыбы и повышению расходов на содержание прудов. Из-за этого рождественские карпы должны подорожать на несколько крон. Рост цен на карпов прогнозируют на ноябрь.

Источник: ihned.cz

Рассказать всем:
Темы
рыбалка Чехия Рождество
Читайте
по теме 
На Маховом озере открылся туристический сезон
22.05.2016 08:18 Общество
На Маховом озере открылся туристический сезон
2106 0
В Чехии из-за жары гибнут рыба и птицы
05.08.2015 18:22 Общество
В Чехии из-за жары гибнут рыба и птицы
1636 0
Пять публичных водоемов для рыбалки в Чехии
22.07.2015 12:03 О Чехии
Пять публичных водоемов для рыбалки в Чехии
5355 0
5 идей, куда поехать на платную рыбалку в Чехии
15.07.2015 10:06 О Чехии
5 идей, куда поехать на платную рыбалку в Чехии
11889 3
Последние новости:
17
октября
Большой протест: Тысячи врачей в Чехии прекратят прием пациентов
17.10.2017 12:24 Общество
Большой протест: Тысячи врачей в Чехии прекратят прием пациентов
101 0
Заработал официальный сайт с рекомендациями по Airbnb и другим сервисам в Чехии
17.10.2017 11:46 Общество
Заработал официальный сайт с рекомендациями по Airbnb и другим сервисам в Чехии
231 0
Чехи сказали, что они думают о приеме иностранцев на работу, евро и референдуме
17.10.2017 10:21 Общество
Чехи сказали, что они думают о приеме иностранцев на работу, евро и референдуме
780 0
16
октября
Карлов Университет предложит студентам новые специальности
16.10.2017 16:19 Общество
Карлов Университет предложит студентам новые специальности
836 0
В Праге прошло необычное соревнование по разливу пива
16.10.2017 15:16 Общество
В Праге прошло необычное соревнование по разливу пива
436 0
В Чехии достроили новую тюрьму открытого типа
16.10.2017 13:51 Общество
В Чехии достроили новую тюрьму открытого типа
474 0
На мужчину в Чехии напал дикий кабан
16.10.2017 12:40 Общество
На мужчину в Чехии напал дикий кабан
683 0
Женщина совершила самоубийство в пражском зоопарке
16.10.2017 11:47 Общество
Женщина совершила самоубийство в пражском зоопарке
1560 0
Чешский министр предложил принять на работу 200 тысяч иностранцев
16.10.2017 11:07 Политика
Чешский министр предложил принять на работу 200 тысяч иностранцев
1170 0
Что произойдет с погодой в Чехии к выходным
16.10.2017 10:32 Общество
Что произойдет с погодой в Чехии к выходным
967 0


Мобильная версия