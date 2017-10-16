В Чехии подорожают рождественские карпы

Рыбаки в Чехии продолжают большой осенний отлов рыбы в местных прудах. Они рассказали, с чем связано прогнозируемое повышение цен на карпов.

Две недели назад в Чехии начался осенний отлов рыбы на продажу. В пятницу, 13-го октября, рыбаки приступили к трехдневной ловле рыбы в самом крупном пруду страны – Рожмберге, площадь которого составляет 647 гектаров. Отлов продлится до конца ноября.

Рыбаки предполагают, что осенью этого года будет выловлено около 2400 тонн рыбы. Ожидается, что прибыль от продажи рыбы будет примерно такая же, как в прошлые годы.

По словам рыбаков, засушливое лето в этом году привело к снижению прироста рыбы и повышению расходов на содержание прудов. Из-за этого рождественские карпы должны подорожать на несколько крон. Рост цен на карпов прогнозируют на ноябрь.

Источник: ihned.cz