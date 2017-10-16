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В Чехии достроили новую тюрьму открытого типа

В Чехии достроили новую тюрьму открытого типа

artyommm 474 0
В этой тюрьме не будет вооруженных охранников.
В Чехии достроили новую тюрьму открытого типа

В Йиржице, в районе Нимбурка, с понедельника, 16 октября, начала работать так называемая открытая тюрьма. Она рассчитана на 32 заключенных, за которыми присматривают 14 сотрудников. Эта тюрьма необычна тем, что на ее территории не находится вооруженная охрана.

Цель проекта – снизить количество повторных преступлений бывших заключенных на свободе. В специальной тюрьме они должны привыкнуть к нормальной жизни. Расходы на строительство учреждения составили почти 30 млн крон.

Первые заключенные переедут в новую тюрьму в ближайшие недели. Их дневной режим будет отличаться от обыкновенного тюремного. Им будет предложено расписание дня, заключенные смогут самостоятельно им руководствоваться. Никто не будет говорить, во сколько просыпаться, идти обедать и т.п. Все это будет находиться в зоне ответственности осужденных.

Директор открытой тюрьмы считает, что заключенным здесь даже сложнее, чем в привычных учреждениях для отбывания наказания. Они должны будут работать по 8 ч в партнерских фирмах, после чего их еще будут ожидать другие обязанности, например, забота о животных.

Территория тюрьмы огорожена бетонными стенами, повсюду установлены камеры видеонаблюдения. Всего здесь было построено четыре небольших домика для осужденных и административное здание для персонала. В ближайшее время планируется создать площадь и сад. В целом жизнь в тюрьме здесь будет больше напоминать деревенский уклад.

Если этот проект окажется удачным, его расширят и на остальные чешские тюрьмы. Тюрьма в Йиржице также будет увеличена – до вместительности в 100 человек.

Источник: ceskenoviny.cz

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тюрьма Чехия
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