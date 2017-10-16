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В Праге прошло необычное соревнование по разливу пива

В Праге прошло необычное соревнование по разливу пива

artyommm 436 0
По условиям состязания, участники должны были пронести по лестнице 10 бокалов пива на второй этаж. И это не так просто.
Фото: http://bit.ly/2ztkOqz
В Праге прошло необычное соревнование по разливу пива

В ресторане U Pinkasů в восьмой раз прошло традиционное соревнование среди официантов, разливающих пиво, «Ночной кошмар Пинкаса». По условиям состязания, побеждает тот, кто за самый короткий промежуток времени успеет налить 10 бокалов пива по 0,5 л и подняться с ними по лестнице из погреба на второй этаж. Для победы барменам нужно преодолеть 41 ступеньку. 

Если участник проливает пиво или разбивает бокал, жюри начисляет ему штрафные баллы. За каждый промах к общему времени добавляется одна секунда. 

Всего в соревновании участвовали 17 барменов. Почти все смогли донести по 10 бокалов целыми. В результате за 2 ч в зале накопилось 170 бокалов. Если раньше участники могли иногда пить пиво и во время самого состязания, то в этому году к конкурсу относились очень серьезно: от победы могла отделить любая сотая секунды. Среди соревнующихся были и две девушки.

Зрители на втором этаже могли наблюдать в прямом эфире, как бармены разливают пиво по бокалам. Ресторан U Pinkasů ежегодно проводит соревнование «Ночной кошмар Пинкаса» в честь первого приготовления пльзенского пива в Праге в 1853 году.

Источник: aktualne.cz
 

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Темы
чешское пиво соревнование Прага рестораны
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