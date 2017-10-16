Карлов Университет предложит студентам новые специальности

Карлов Университет первым в Чехии подал заявление на институциональную аккредитацию, которая даст ему возможность утверждать и изменять образовательные программы на внутреннем совете.

Карлов Университет стал первым высшим учебным заведением Чехии, которое подало заявление на выдачу институциональной аккредитации в Чешский национальный аккредитационный комитет. С 2019 года получить такую аккредитацию позволяет поправка к закону о высшем образовании.

Новый законопроект дает возможность высшим аккредитованным учебным заведениям Чехии самостоятельно принимать решения об открытии, закрытии или изменении учебных программ.

Институциональную аккредитацию будут выдавать на 10 лет, затем ее нужно будет обновлять. Изменение учебных специальностей будет касаться не только абитуриентов, но и учащихся в университете студентов.

Крупнейший и самый старший университет в Чехии хочет получить институциональную аккредитацию для 23 направлений, по которым обучает студентов на своих 17 факультетах. В эти области университет включил все образовательные программы, которые предлагает на данный момент.

«Национальный аккредитационный комитет примет решение по заявлению университета в течение марта 2018 года», – сообщил председатель комитета Станислав Лабик после торжественного получения заявления от ректора Карлова Университета Томаша Зимы.

Когда университет получит аккредитацию, у него будет возможность утверждать собственные образовательные программы в заявленных областях на внутреннем совете. Этот совет уже создали в университете в прошлом году. В него входит 27 членов, среди которых и четверо студентов.

Новые образовательные планы для внутренней оценки уже разрабатывают в университете. Обновленные специальности университет должен представить осенью 2018 года, чтобы пригласить на них абитуриентов с 2019 года.

Новые специализации и комбинированные программы

Наряду с действующими образовательными программами в университете появятся и новые. Некоторые факультеты в будущем должны предложить программы с двумя специальностями, на которых студенты смогут выбирать комбинацию главной и дополнительной специальностей.

Список из 23 областей, по которым Карлов Университет будет получать институциональную аккредитацию:

1. Биология, экология, окружающая среда

2. Экономические специальности

3. Фармацевтика

4. Филология

5. Философия, религиоведение и теология

6. Физика

7. История

8. Химия

9. Информатика

10. Математика

11. СМИ и коммуникации

12. Педагогика не для преподавателей

13. Политология

14. Право

15. Психология

16. Социальные работы

17. Социология

18. Физическая культура и спорт

19. Преподавание

20. Культура и искусство

21. Естествознание

22. Всеобщая медицина и лечение зубов

23. Медицинские специальности

Источник: Novinky.cz