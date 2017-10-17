Чехи сказали, что они думают о приеме иностранцев на работу, евро и референдуме

Опрос проходил с 5 по 11 октября среди 1 000 респондентов в Чехии.

Почти 9 из 10 чехов хотели бы узаконить народное голосование. 88,4% опрошенных ответили, что хотели бы, чтобы в Чехии использовался данный инструмент прямой демократии. Таков результат исследования общественного мнения, проведенного компанией Datamar по заказу издания Právo.

Что касается введения евро в Чехии, то 85,2% опрошенных выступает против, причем 51,5% из них категорически против. Положительно к принятию евро относится 14,8% людей, из них 4,6% говорят, что это нужно сделать обязательно.

Практически на два фронта чешское общество разделилось в вопросе приглашения иностранцев на работу. Только 6% респондентов полностью согласны с тем, чтобы иностранцы приезжали на работу в ЧР. 13,9% просто согласны, 31,4% скорее согласны, чем нет. Остальные 48,8% респондентов против приема иностранных сотрудников, из них 14% – категорически против.

Компания Datamar проводила исследование с 5 по 11 октября среди 1 000 респондентов.

Исследование: novinky.cz