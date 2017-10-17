Заработал официальный сайт с рекомендациями по Airbnb и другим сервисам в Чехии

Магистрат Праги запустил сайт с информацией и рекомендациями для людей, которые зарабатывают и пользуются сервисами в рамках экономики совместного потребления.

Прага запустила сайт на четырех языках, на котором будут доступны рекомендации по предоставлению жилья в рамках экономики совместного потребления (это будет интересно, например, тем, кто сдает недвижимость через сервис Airbnb).

На сайте можно будет получить исчерпывающую информацию о законных обязательствах, которые накладываются на людей, сдающих свое жилье таким образом. Сайт доступен на доменах sdileneubytovani.praha.eu и shared-accommodation.praha.eu в чешской, английской, немецкой и французской версиях.

Как поясняет мэр Праги Адриана Крначова, интернет-ресурс рассказывает о необходимости платить налоги и регистрировать предпринимательскую деятельность, оплачивать туристический сбор, а также информировать полицию по делам иностранцев о пребывании зарубежных гостей и проч. Туристы также могут узнать на сайте полезную информацию о соблюдении общественного порядка и тишины с 22:00 до 6:00 и т.п.

В мэрии считают, что много арендодателей не знает о своих обязанностях, поэтому первый шаг к тому, чтобы они начали соблюдать правила – рассказать, как это сделать. По подсчетам магистрата, ежегодно город теряет 120 млн крон на неоплаченных налогах. Владельцы квартир должны оплачивать туристический сбор в размере 15 крон в сутки за одного человека.

По объему предложений Airbnb в Праге уже вышел на один уровень с гостиницами и отелями. Согласно анализу правительства, этот сервис в чешской столице имеет годовом оборот в размере 2,2 млрд крон. В Чехии сейчас занимаются вопросом регулирования экономики совместного потребления на правительственном уровне.

В прошлом году через Airbnb в Чехии нашли крышу над головой для кратковременного пребывания 710 000 иностранных туристов, что на 59% больше, чем в 2015 году. Всего сервис предлагает 15 900 вариантов размещения в Чехии, из них 11 500 – в Праге. Конкурентами Airbnb в Чехии являются сервисы Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation Rentals и Vrbo.

Источник: ceskenoviny.cz