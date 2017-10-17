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Большой протест: Тысячи врачей в Чехии прекратят прием пациентов

Большой протест: Тысячи врачей в Чехии прекратят прием пациентов

Vladislava M 101 0
18-го октября 2017 года в Чехии пройдет всеобщая забастовка практикующих и амбулаторных врачей. Они закроют свои кабинеты в знак несогласия с низкими зарплатами и электронными рецептами.
Большой протест: Тысячи врачей в Чехии прекратят прием пациентов

В среду, 18-го октября 2017 года, тысячи практикующих и амбулаторных врачей в Чехии прекратят прием пациентов. В такой форме они выразят свой протест против низких зарплат и обязанности выписывать только электронные рецепты. В поддержку акции в среду утром на полчаса закроются и некоторые аптеки.

Председатель Объединения практикующих врачей Петр Шонка предполагает, что всего в среду свои приемные кабинеты закроют от 6000 до 7000 докторов, неудовлетворенных финансированием медицинской отрасли.

Амбулаторным врачам не нравится, что при распределении бюджета Министерство здравоохранения ЧР отдает предпочтение больницам. Кроме того, они против электронного учета выручки и обязанности с января 2018 года выдавать только электронные рецепты.

Источник: ihned.cz

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