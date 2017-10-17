Мусоровоз в Праге неожиданно перевернулся и упал на участок частного дома

Недалеко от песочницы на территорию частного дома перевернулся мусоровоз. Опасный инцидент произошел на улице Кралупской в Праге 6. Во время выгрузки мусора из контейнеров автомобиль неожиданно тронулся.
Машина въехала в обочину и перевернулась и упала в частном палисаднике. Пресс-атташе пражской полиции Ян Рыбански сообщил, что водитель плохо позаботился о том, чтобы предотвратить возможное движение автомобиля.
К счастью, обошлось без пострадавших. Делом уже занялась полиция. Водитель прошел тест на наркотики, который показал положительный результат.
Источник: aktualne.cz