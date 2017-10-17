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Пассажиров в Праге ожидают два важных изменения

Пассажиров в Праге ожидают два важных изменения

artyommm 1862 0
Одно изменение касается уменьшения суммы штрафа за безбилетный проезд в два раза, другое – введения рассрочки при покупке проездного на год.
Пассажиров в Праге ожидают два важных изменения

В Праге придумали, как уменьшить количество «зайцев» в общественном транспорте. Людям, которые не оплатили проезд, будут прощать часть штрафа, если они в течение 5 дней с момента фиксации нарушения купят проездной билет на год. Сэкономить можно будет половину суммы штрафа. Акция будет действовать в тестовом режиме до конца января 2018 года.

Решение прощать половину суммы штрафа за покупку проездного на год уже одобрено пражской мэрией. При оплате штрафа на месте или в течение 15 дней штраф за безбилетный проезд в пражском общественном транспорте сейчас составляет 800 крон. Если в течение 5 дней с момента штрафа купить проездной на год за 3 650 крон, то штраф можно будет погасить только наполовину, 50% вам простят (при условии, что вы покажете годовой проездной).

Мэрия также собирается предложить пражанам покупать проездной билет в рассрочку на 2, 4 или 12 платежей. При покупке билета в рассрочку на 2 платежа проездной будет стоить 4 300 крон, на 4 платежа – 4 600 крон, на 12 платежей – 4 740 крон. Если пассажир перестанет платить за проездной, транспортное предприятие просто аннулирует билет. 

Источник: aktualne.cz

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Темы
Прага Транспортное предприятие Праги транспорт штраф
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