Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50d 11 °C
Стало известно, когда в Праге установят главную рождественскую ель

Стало известно, когда в Праге установят главную рождественскую ель

artyommm 1116 0
Дерево высотой 24 м в этом году привезут из населенного пункта Розтоки у Крживоклату. Организаторы объяснили, почему его придется срубить.
Стало известно, когда в Праге установят главную рождественскую ель

В этом году Староместскую площадь в Праге во время зимних праздников будет украшать рождественская елка из населенного пункта Розтоки у Крживоклату. Дерево достигает в высоту почти 24 м и растет в естественной природе возле реки Бероунки. 

Уже известно и то, когда состоится торжественное зажжение огоньков на праздничной елке. Мероприятие запланировано на субботу, 2 декабря. Но перед этим дерево еще должно пройти дендрологическое исследование, цель которого удостовериться, что с ним все в порядке.

Дерево будут срезать по объективным причинам: оно начало клониться в сторону проводов высоковольтного напряжения. Произойдет это в воскресенье, 26 ноября. В ночь с 27 на 28 ноября организаторы установят его на Староместской площади. В прошлом году там стояло дерево из Пецки (Краловеградецкий край).

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
Рождество Рождество в Праге Рождественские рынки Староместская площадь
Читайте
по теме 
В Чехии подорожают рождественские карпы
16.10.2017 13:15 Общество
В Чехии подорожают рождественские карпы
531 0
Православный мир празднует сегодня Рождество
07.01.2017 09:35 Культура
Православный мир празднует сегодня Рождество
1307 0
Пражан просят правильно выбрасывать елки
28.12.2016 10:15 Общество
Пражан просят правильно выбрасывать елки
1615 0
Чешскому магазину грозит штраф на миллион за работу в Рождество
27.12.2016 13:27 Общество
Чешскому магазину грозит штраф на миллион за работу в Рождество
3388 0
Последние новости:
18
октября
Жители Чехии могут быть спокойны: Угроза нищеты обошла их стороной
18.10.2017 14:52 Экономика
Жители Чехии могут быть спокойны: Угроза нищеты обошла их стороной
93 0
Скандал в чешской школе: Мать ученика избила преподавательницу
18.10.2017 12:04 Общество
Скандал в чешской школе: Мать ученика избила преподавательницу
703 0
Чехия показывает хороший результат по помощи наркоманам
18.10.2017 10:00 Общество
Чехия показывает хороший результат по помощи наркоманам
156 0
Демонстранты на Пражском Граде: «Чехия – это не Земан»
18.10.2017 09:38 Политика
Демонстранты на Пражском Граде: «Чехия – это не Земан»
348 0
17
октября
Пассажиров в Праге ожидают два важных изменения
17.10.2017 17:37 Общество
Пассажиров в Праге ожидают два важных изменения
1862 0
Мусоровоз в Праге неожиданно перевернулся и упал на участок частного дома
17.10.2017 17:20 Общество
Мусоровоз в Праге неожиданно перевернулся и упал на участок частного дома
344 0
На чешский рынок вышел новый интернет-банк
17.10.2017 16:02 Экономика
На чешский рынок вышел новый интернет-банк
678 0
Большой протест: Тысячи врачей в Чехии прекратят прием пациентов
17.10.2017 12:24 Общество
Большой протест: Тысячи врачей в Чехии прекратят прием пациентов
768 0
Заработал официальный сайт с рекомендациями по Airbnb и другим сервисам в Чехии
17.10.2017 11:46 Общество
Заработал официальный сайт с рекомендациями по Airbnb и другим сервисам в Чехии
722 0
Чехи сказали, что они думают о приеме иностранцев на работу, евро и референдуме
17.10.2017 10:21 Общество
Чехи сказали, что они думают о приеме иностранцев на работу, евро и референдуме
2434 0


Мобильная версия