Стало известно, когда в Праге установят главную рождественскую ель

Дерево высотой 24 м в этом году привезут из населенного пункта Розтоки у Крживоклату. Организаторы объяснили, почему его придется срубить.

В этом году Староместскую площадь в Праге во время зимних праздников будет украшать рождественская елка из населенного пункта Розтоки у Крживоклату. Дерево достигает в высоту почти 24 м и растет в естественной природе возле реки Бероунки.

Уже известно и то, когда состоится торжественное зажжение огоньков на праздничной елке. Мероприятие запланировано на субботу, 2 декабря. Но перед этим дерево еще должно пройти дендрологическое исследование, цель которого удостовериться, что с ним все в порядке.

Дерево будут срезать по объективным причинам: оно начало клониться в сторону проводов высоковольтного напряжения. Произойдет это в воскресенье, 26 ноября. В ночь с 27 на 28 ноября организаторы установят его на Староместской площади. В прошлом году там стояло дерево из Пецки (Краловеградецкий край).

Источник: ceskenoviny.cz