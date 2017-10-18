Чехия показывает хороший результат по помощи наркоманам

Чешская Республика может похвастаться наименьшим количеством летальных исходов наркоманов от передозировки наркотиков. Здесь также и меньше случаев заражения ВИЧ.

Европейский центр мониторинга ситуации по наркотикам и наркомании установил, что в Чехии в 2015 году было меньше всего летальных исходов, связанных с передозировкой запрещенных наркотиков, чем в других странах Европы. По сравнению с остальными государствами Евросоюза, в Чехии также меньше всего случаев заражения ВИЧ и гепатитом С.

Согласно статистике, в 2015 году в Чехии было меньше всего летальных исходов по причине передозировки нелегальных наркотиков на 100 000 жителей среди стран Евросоюза. В республике умерли 44 человека, по всему ЕС – 7 585 человек.

Чехии удалось снизить количество смертей от передозировки во многом благодаря тому, что здесь используют принцип так называемого harm reduction, т.е. устранения негативных последствий употребления наркотиков. Речь идет об обмене использованных шприцов, которых в 2015 году было роздано более 6,4 млн штук. Помогает и заместительное лечение, когда наркоману помогают перейти с опасного наркотика, в особенности – с героина, на менее опасный.

По информации European Drug Report 2017

Источник: aktualne.cz