Скандал в чешской школе: Мать ученика избила преподавательницу

В начальной чешской школе мать одного из учеников ударила его преподавательницу по лицу. Теперь ей грозит наказание за хулиганство и попытку нанести вред здоровью.

Мать одного из учеников начальной школы им. Юнгмана в Йиглаве ударила учительницу по лицу. После этого пострадавшей пришлось пройти обследование в больнице. По информации полиции, теперь 32-летнюю женщину обвиняют в хулиганстве и попытке причинения вреда здоровью. Ее ждет наказание.

Все началось с конфликта между учительницей и школьником. По информации idnes.cz, мальчик позвал в школу маму, чтобы она поговорила с преподавательницей.

По словам пресс-секретаря полиции, мать пришла в школу после обеда, начала оскорблять учительницу, а затем дала ей пощечину. Подробностей, в чем конкретно заключался конфликт между учительницей и учеником, не сообщают.

В момент конфликта в коридоре находились дети и преподаватели. Если бы в потасовку не вмешалась другая учительница, то разъяренная мать нанесла бы женщине больше травм.

На место прибыла полиция, чтобы опросить стороны конфликта и врачей. На основании полученных доказательств инспектор выдвинул матери ученика обвинение.

Инцидент произошел в конце сентября, но полиция сообщила о нем только сейчас, когда женщину обвинили в двух преступлениях.