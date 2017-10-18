Кто будет рекламировать Чехию за рубежом

Национальное туристическое агентство Чехии рассказало о планах по продвижению страны как направления для туризма.

Чехия будет рекламировать свои менее известные регионы за рубежом, и для этого будут привлечены известные персоны. Национальное турагентство CzechTourism приглашает для участия в рекламной кампании хоккеиста Яромира Ягра, певца Карла Готта и конькобежку Мартину Сабликову.

Кроме них участвовать в продвижении республики за границей будут и другие чешские знаменитости из мира культуры и спорта. Среди них, например, и футболист Петр Чех. Кампания обойдется стране в 22,5 млн крон.

Министр регионального развития Карла Шлехтова объясняет, что чешским регионам нужна более сильная маркетинговая поддержка. Регионы могут помочь разгрузить переполненные туристами места.

Знаменитости будут презентовать свои родные регионы в коротких роликах под современную классическую музыку, при этом публичные персоны будут выступать в совершенно новых для зрителей образах, например, как соседи со своими ежедневными заботами.

Для каждой страны, где будет рекламироваться Чехия, выберут ту чешскую знаменитость, которая там известна. Яромир Ягр, например, будет амбассадором Чехии в США и Скандинавии. В странах Бенилюкса продвигать родину будет Мартина Сабликова, в немецкоговорящих странах – Карл Готт, Пльзенский край в Англии будет пропагандировать Петр Чех.

Рекламная кампания Чехии будет нацелена на страны Бенилюкса, Китай (включая Гонконг), Италию, Францию, Японию, Южную Корею, Мексику, Германию, Польшу, Австрию, Россию, Словакию, Испанию, Швецию, США и Великобританию.

Все ролики должны быть сняты до марта 2018 года.

Источник: novinky.cz