Транспортные сервисы в Чехии предложат избирателям скидки и бесплатные услуги

Клиенты, которые захотят 20 и 21 октября добраться до избирательных пунктов, воспользовавшись сервисами Liftago, Rekola и Smilecar, смогут рассчитывать на существенную скидку и даже на бесплатную поездку.

Фото: www.facebook.com/Liftago/photos

Парламентские выборы в Чехии начнутся в пятницу, 20 октября, т.е. уже завтра и завершатся в субботу. Как показывает практика, избиратели не очень охотно идут голосовать. Чешские стартапы в области транспорта решили посодействовать решению этой проблемы. Они будут предлагать бесплатно доехать до пунктов голосования.

В проекте участвуют интернет-платформа такси Liftago, сервис велошеринга Rekola и служба по шерингу автомобилей Smilecar. Они объединятся в рамках инициативы Jedtevolit.cz. Сервисы запустят специальную промо-акцию, по условиям которой клиенты смогут доехать до избирательных участков бесплатно или с существенной скидкой.

Как поучаствовать в акции?

До 21 октября на сайте Jedtevolit.cz пользователи могут ввести специальный промо-код JEDTEVOLIT для указанных выше сервисов. Промо-код предоставляет автоматическую скидку по 100 крон на две поездки с Liftago, скидку 500 крон на аренду автомобиля SmileCar, а также смогут два раза арендовать велосипеды через Rekola абсолютно бесплатно.

Добраться на выборы на Liftago со скидкой можно будет в Праге, Брно и Остраве. Сервис велошеринга Rekola доступен в Праге, Брно, Оломоуце, Ческе-Будеевице, Кладно и Теплице.

Источник: czechcrunch.cz