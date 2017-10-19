В Чехии и Словакии изымают из продажи Theraflu Forte

Производитель отзывает лекарственный препарат из продажи, так как обнаружил в нем чужеродные частицы.

Чешское представительство фармацевтической компании GlaxoSmithKline Consumer Healthcare изымает из продажи четыре серии лекарственного препарата Theraflu Forte. Его используют для облегчения симптомов простуды, озноба и гриппа. Препарат убирают с полок аптек, потому что в порошке могут находиться чужеродные частицы. Некоторые серии лекарства снимают с продажи также и в Словакии.

С чешского рынка производителем будут изъяты Theraflu Forte 1000 мг серий 7FW0198, 7FW0210, 7GW0040 и 7GW0056 в упаковках по 10 пакетиков растворимого порошка. В Словакии не будут продавать серии препарата 7FW0108, 7FW0194 и 7FW0107.

Как уверяет производитель, чужеродные частицы могут встречаться в препарате в случайном порядке, т.е. не во всех пакетиках. При этом они не представляют угрозы для жизни и здоровья человека. Они также не снижают эффективность препарата.

Источник: novinky.cz