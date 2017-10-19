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В Чехии прошло крупнейшее антитеррористическое учение

В Чехии прошло крупнейшее антитеррористическое учение

Vladislava M 306 0
Двое террористов на фургоне въехали в университетский кампус, взорвали бомбу и распылили зарин: в Чехии проверили, как будут действовать вооруженные силы, пожарные и врачи в такой ситуации.
В Чехии прошло крупнейшее антитеррористическое учение

В университетском кампусе в Пардубице 19-го октября инсценировали учебный теракт под названием Agens 2017. На фиктивной площадке двое мужчин распылили в комплексе отравляющее нервно-паралитическое вещество зарин. Один из нападающих взорвал бомбу. Это было крупнейшее учение по реагированию на теракт в Чехии.

«Вооруженные силы подготовлены профессионально отреагировать на возможный теракт. Пожарные и скорая помощь прибыли на место в течение 15 минут после инцидента. Это более чем хорошие результаты», – сообщил заведующий отделением кризисного управления мэрии Йиржи Кинцл.

По сценарию в университетский кампус заехал белый фургон с террористами. Одного из них полиция сразу застрелила, другой взорвал бомбу и также погиб. Террористы успели выпустить в воздух зарин, от которого пострадали 18 студентов.

«Зарин – это вещество, которое приводит к параличу дыхательных мышц. Если человеку вовремя не оказать помощь, он умрет», – рассказал пресс-секретарь Службы скорой помощи Пардубицкого края Алеш Малы.

Фигуранты должны были делать вид, что они находятся в состоянии шока и плохо себя чувствуют. Некоторые пострадавшие лежали в обмороке. По сценарию, они также получили многочисленные травмы, рваные кровоточащие раны. У одного молодого человека в животе был осколок, другой лишился глаза при взрыве.

После инцидента участники 15 минут ждали пожарных, которые сняли с пострадавших одежду, смыли с них опасную пыль водой и передали службе скорой помощи.

В эвакуации поучаствовало около 700 человек. После двухдневных учений всех участников ожидает оценка и анализ реагирования. Такое учение поможет определить, нужно ли что-то улучшить как в материально-технической базе, так и в организации эвакуации.

Источник: ČTK

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Темы
терроризм Чехия
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