Поезда из Берлина в Вену начнут объезжать Чехию стороной

С 10 декабря поезда Deutsche Bahn Берлин-Вена будут ездить через Нюрнберг, в объезд Чехии.

Поезда Deutsche Bahn по маршруту Берлин-Вена будут объезжать Чехию. Согласно новому расписанию перевозчика, с 10 декабря поезд будет следовать через Нюргберг, несмотря на то, что ему придется объезжать около 200 км. Зато он сможет сэкономить 30 минут в пути, если не будет заезжать в Прагу.

В немецкой Тюрингии открылась новая высокоскоростная трасса, по которой теперь и будут следовать поезда между столицами Германии и Австрии. Немецкого перевозчика не устраивает техническое состояние чешской железной дороги. Средняя скорость между чешскими Дечином и Бржецлавом не достигает и 100 км/ч. При этом самая коротая дорога от Вены до Берлина ведет именно через Прагу. Железнодорожный коридор в Чехии начали модернизировать сразу после Бархатной революции, но работы не завершились.

В настоящее время дорога на поезде Берлин-Вена занимает 8 ч 45 мин с пересадкой в Праге и Бржецлаве. После изменения пассажиры будут находиться в пути 8 ч 15 мин, пересадка в Нюрнберге будет занимать 40 мин. Возможен также вариант с пересадкой в Мюнхене – 8 ч и 28 мин. На этом маршруте пассажиров будут обслуживать поезда ICE.

Источник: lidovky.cz