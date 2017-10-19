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Сколько стоит поездка в аэропорт Праги на такси для иностранцев?

Сколько стоит поездка в аэропорт Праги на такси для иностранцев?

artyommm 833 0
Журналисты в Чехии провели эксперимент.
Сколько стоит поездка в аэропорт Праги на такси для иностранцев?

Журналисты iDNES.cz проверили, сколько денег могут запросить пражские таксисты за дорогу из города до аэропорта с иностранцев. Для эксперимента они специально выбрали колоритную пару студентов из Парагвая, которые учатся в Праге по программе Erasmus. Испытание было решено провести по предложению читателей издания, которые уверяли, что пражские таксисты завышают цены для иностранцев еще больше, чем для местных жителей.

В рамках эксперимента все поездки в аэропорт Праги начинались с улицы Дртиновой перед гостиницей Kinsky Garden на Смихове. Такси должно было отвезти иностранцев до Терминала 2. В результате на основании опроса студентов, участвовавших в эксперименте, был составлен рейтинг – от худших к лучшему. 

Служба такси Fix taxi заняла 5 место. Водитель запросил 900 крон, хотя изначально говорил о стоимости 800 крон. Сервис Liftago оценил дорогу в аэропорт из центра в 392 кроны, и это второе по дешевизне предложение. На четвертом месте сервис оказался потому, что водитель опасно управлял автомобилем. 

Служба AAA taxi попросила за услугу 490 крон. Кроме дороговизны иностранцам также не понравилось и то, как вел себя таксист. Услуги Nejlevnějšítaxi.cz обошлись в 292 кроны. Студенты остались довольны и ценой, и безопасностью вождения, но возникли проблемы со сдачей с банкноты в 2000 крон. 

И наконец, на первом месте оказался Uber, хотя его водитель отвез участников эксперимента в аэропорт за 416 крон. Но иностранцам очень понравилось обслуживание: в салоне было чисто, приятно пахло, водитель хорошо управлял автомобилем. Единственный минус – водитель не смог дать чек, так как в Uber это не предусмотрено.

Иностранцам порекомендовали по возможности пользоваться общественным транспортом в Праге, чтобы избежать обмана.

Читать статью о сравнении услуг классических служб такси и интернет-сервисов 
 

Источник: idnes.cz

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такси Прага иностранцы аэропорт Прага
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