Пражанин развел в комнате на Жижкове тысячи улиток, включая мясоедов

Подобной коллекции улиток в мире, пожалуй, нет больше ни у кого.

Жители Праги держат дома собак, кошек, кроликов, рыбок, но улитки есть только у Томаша Противы. 35-летний чех развел уже несколько тысяч улиток 150 видов. В своей комнате на Жижкове он собрал, пожалуй, самую большую коллекцию этих брюхоногих моллюсков в мире.

Увлекаться пресмыкающимися и улитками житель Праги начал еще в детстве. За новыми видами Томаш охотится по всему миру. Он уже побывал в Азии и на Мадагаскаре. В его «питомнике» сейчас можно увидеть даже гигантскую улитку вида Achatina achatina, раковина которой достигает 20 см. Такой брюхоногий моллюск может весить до 1 кг. Его можно даже погладить.

Как рассказывает Томаш, одного такого питомца он носил каждый месяц на ярмарку в Голешовице. Улитка так привыкла к людям, что спокойно разрешала себя погладить.

Как утверждает пражанин, разводить улиток легко. Для их содержания достаточно прозрачной коробки или террариума. Кормить необычных питомцев нужно овощами. Особенно они любят огурцы и салат, но некоторые питаются и грибами. Для прочности раковин им также нужно давать молотый кальций. Вообще они способны выжить и без еды от недели до двух, поэтому хозяин может спокойно отлучаться на некоторое время и никому не поручать заботу о своих улитках.

Томаш Протива особенно гордится необычными видами улиток, которые у него живут. Среди них, например, представители вида с белой ножкой, зеленые улитки, а также слизняки, которые напоминают блинчики. Некоторые улитки питаются мясом, например, маленькими улитками. Такие улитки не соответствуют народному сравнению «тащиться как улитка», так как им нужно догонять более медленные виды, чтобы съесть их и выжить.

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