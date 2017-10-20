Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50d 11 °C
Пражанин развел в комнате на Жижкове тысячи улиток, включая мясоедов

Пражанин развел в комнате на Жижкове тысячи улиток, включая мясоедов

artyommm 541 0
Подобной коллекции улиток в мире, пожалуй, нет больше ни у кого.
Пражанин развел в комнате на Жижкове тысячи улиток, включая мясоедов

Жители Праги держат дома собак, кошек, кроликов, рыбок, но улитки есть только у Томаша Противы. 35-летний чех развел уже несколько тысяч улиток 150 видов. В своей комнате на Жижкове он собрал, пожалуй, самую большую коллекцию этих брюхоногих моллюсков в мире.

Увлекаться пресмыкающимися и улитками житель Праги начал еще в детстве. За новыми видами Томаш охотится по всему миру. Он уже побывал в Азии и на Мадагаскаре. В его «питомнике» сейчас можно увидеть даже гигантскую улитку вида Achatina achatina, раковина которой достигает 20 см. Такой брюхоногий моллюск может весить до 1 кг. Его можно даже погладить. 

Как рассказывает Томаш, одного такого питомца он носил каждый месяц на ярмарку в Голешовице. Улитка так привыкла к людям, что спокойно разрешала себя погладить. 

Как утверждает пражанин, разводить улиток легко. Для их содержания достаточно прозрачной коробки или террариума. Кормить необычных питомцев нужно овощами. Особенно они любят огурцы и салат, но некоторые питаются и грибами. Для прочности раковин им также нужно давать молотый кальций. Вообще они способны выжить и без еды от недели до двух, поэтому хозяин может спокойно отлучаться на некоторое время и никому не поручать заботу о своих улитках.

Томаш Протива особенно гордится необычными видами улиток, которые у него живут. Среди них, например, представители вида с белой ножкой, зеленые улитки, а также слизняки, которые напоминают блинчики. Некоторые улитки питаются мясом, например, маленькими улитками. Такие улитки не соответствуют народному сравнению «тащиться как улитка», так как им нужно догонять более медленные виды, чтобы съесть их и выжить.

Смотреть фотогалерею 

Рассказать всем:
Темы
Прага животные
Читайте
по теме 
Что делать на выходных в Праге 21-22 октября
20.10.2017 16:27 Культура
Что делать на выходных в Праге 21-22 октября
163 0
В Праге пройдет встреча с «волком с Уолл-стрит» Джорданом Белфортом
20.10.2017 11:00 Общество
В Праге пройдет встреча с «волком с Уолл-стрит» Джорданом Белфортом
231 0
Сколько стоит поездка в аэропорт Праги на такси для иностранцев?
19.10.2017 16:40 Общество
Сколько стоит поездка в аэропорт Праги на такси для иностранцев?
1310 0
Покупаете квартиру от застройщика? Все проверьте!
19.10.2017 15:18 Новостройки
Покупаете квартиру от застройщика? Все проверьте!
193 0
Последние новости:
20
октября
КВИЗ: За какую чешскую партию вы голосуете
20.10.2017 17:05 Политика
КВИЗ: За какую чешскую партию вы голосуете
93 0
Чешке грозит год тюрьмы за фиктивный брак с иностранцем
20.10.2017 16:41 Общество
Чешке грозит год тюрьмы за фиктивный брак с иностранцем
368 0
В Праге пройдет встреча с «волком с Уолл-стрит» Джорданом Белфортом
20.10.2017 11:00 Общество
В Праге пройдет встреча с «волком с Уолл-стрит» Джорданом Белфортом
231 0
В Чехии начался крупнейший в Европе турнир по покеру
20.10.2017 10:40 Общество
В Чехии начался крупнейший в Европе турнир по покеру
214 0
19
октября
Сколько стоит поездка в аэропорт Праги на такси для иностранцев?
19.10.2017 16:40 Общество
Сколько стоит поездка в аэропорт Праги на такси для иностранцев?
1310 0
Поезда из Берлина в Вену начнут объезжать Чехию стороной
19.10.2017 16:10 Общество
Поезда из Берлина в Вену начнут объезжать Чехию стороной
1642 0
В Чехии прошло крупнейшее антитеррористическое учение
19.10.2017 14:29 Общество
В Чехии прошло крупнейшее антитеррористическое учение
399 0
СМИ возмущены: Чиновник платит за аренду квартиры в центре Праги 1 500 крон в месяц
19.10.2017 13:32 Политика
СМИ возмущены: Чиновник платит за аренду квартиры в центре Праги 1 500 крон в месяц
1063 0
В Чехии и Словакии изымают из продажи Theraflu Forte
19.10.2017 10:26 Общество
В Чехии и Словакии изымают из продажи Theraflu Forte
1262 0
Транспортные сервисы в Чехии предложат избирателям скидки и бесплатные услуги
19.10.2017 09:40 Общество
Транспортные сервисы в Чехии предложат избирателям скидки и бесплатные услуги
327 0


Мобильная версия