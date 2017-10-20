В Чехии начался крупнейший в Европе турнир по покеру

Игроки собрались в чешском городе Розвадов. Победители поделят между собой 600 млн крон.

В казино King's в чешском городе Розвадов в пятницу, 20 октября, стартовала главная часть крупнейшего турнира по покеру World Series of Poker Europe. Более крупный турнир проходит только в американском Лас-Вегасе, и это World Series of Poker. Чешское мероприятие является его ответвлением в Европе.

Турнир начался несколько дней назад с пролога. Соревнование продлится до 10 ноября. За месяц в нем примет участие около 30 000 игроков более чем из 80 стран мира. И это рекорд серии, которая проходит в Европе один раз в два года. Тот, кто выиграет один из 11 золотых браслетов, становится в определенной мере чемпионом мира 2017. Об этом ČTK рассказал владелец казино Леон Цукерник.

Во время турнира игроки будут играть в Main Event, где за участие в главном поединке нужно платить 10 000 евро. Отдельный турнир будет и по One Drop со стартом в 111 000 евро с каждого участника (10% от этой суммы идет на благотворительность – помощь регионам с дефицитом питьевой воды).

Всего во всех игровых дисциплинах участники разделят между собой более 600 млн крон. За соблюдением правил следит команда из 15 экспертов из Лас-Вегаса, которую возглавляет Джек Эффель, турнирный директор серии WSOP. Победитель One Drop будет объявлен 6 ноября. 10 октября станет известно имя победителя главного турнира Main Event.

Источник: ceskenoviny.cz