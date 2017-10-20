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В Праге пройдет встреча с «волком с Уолл-стрит» Джорданом Белфортом

В Праге пройдет встреча с «волком с Уолл-стрит» Джорданом Белфортом

artyommm 231 0
Оратор-мотиватор и бывший брокер с Уолл-стрит выступит на конференции в Праге 10 марта 2018 года. Белфорт расскажет о работе в команде, эффективных продажах и продуктивности.
В Праге пройдет встреча с «волком с Уолл-стрит» Джорданом Белфортом

На конференцию в Прагу приедет легендарный оратор-мотиватор и бывший брокер, «волк с Уол-Стрит», Джордан Белфорт. Конференция запланирована на март 2018 года в здании пражского отеля Top Hotel. 

В 90-е гг. Белфорт сумел заработать более 50 млн долларов всего за один год, торгуя так называемыми penny stocks, т.е. акциями компаний стоимостью менее 1 доллара. При этом на тот момент Белфорту было всего 26 лет.

Джордан Белфорт также прославился благодаря своему умению убеждать и манипулировать людьми. В конце 90-х гг. его обвинили в отмывании денег и аферах с ценными бумагами, за что он отсидел 22 месяца в тюрьме, после чего он должен был выплатить своим клиентам компенсацию в размере 110 млн долларов.

Он до сих выплачивает долг и делает это благодаря продажам своей книги, а также реализации прав на фильм. Кроме этого он ездит по миру и участвует в различных конференциях как оратор. 

В Праге Джордан Белфорт будет говорить о работе в команде, эффективных продажах и продуктивности. Билеты в предварительной продаже стоят 2 990 крон. Самые дорогие билеты, почти за 15 000 крон, дадут право лично встретиться в Белфортом. 

На конференции в Праге 10 марта он также представит свою вторую книгу. 

Источник: czechcrunch.cz

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