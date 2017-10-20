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Чешке грозит год тюрьмы за фиктивный брак с иностранцем

Чешке грозит год тюрьмы за фиктивный брак с иностранцем

artyommm 368 0
Полиция раскрыла обман: чешка вышла замуж за иностранца, потому что тот ей заплатил 50 000 крон.
Чешке грозит год тюрьмы за фиктивный брак с иностранцем

34-летняя чешка из района Остравы получила 50 000 крон за бракосочетание с иностранцем, на 10 лет ее младше. Мужчина пообещал ей доплатить после заключения брака. Для иностранца было важно получить возможность легально пребывать в Чехии.

Брак был заключен в декабре прошлого года. По данным полиции, «молодожены» понимали, что иностранцу нужен этот брак только для того, чтобы жить в ЧР. В октябре прошлого года мужчина подал заявление на разрешение о временном пребывании на территории республики в качестве члена семьи. В конце декабря он сообщил об изменении семейного статуса.

Женщина получила за бракосочетание 50 000 крон. Иностранец ей пообещал, что после того, как он получит законное право жить в Чехии, он ей доплатит. Полиция не сообщает, из какого именно государства приехал иностранный гражданин. 

За содействие незаконному проживанию на территории ЧР чешке теперь грозит год тюрьмы.

Источник: idnes.cz

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Темы
тюрьма свадьба иностранцы Острава
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