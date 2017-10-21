В Чехии некому охранять границы при ухудшении миграционного кризиса

Чехия столкнется с дефицитом людей и техники, если понадобится полностью охранять границы государства.

У Чехии не хватает ни людей, ни техники для пограничного контроля. При этом республика собирается охранять свои границы, если миграционная волна перейдет за опасную черту. Если наступит кризисная ситуация, контролировать границы будет сложно.

Для обеспечения полного контроля границы ЧР протяженностью 2 319 км потребовалось бы привлечь 10 876 полицейских, военных и сотрудников таможенной службы, а также 844 автомобиля. При этом армия может предоставить полиции только 2000 военнослужащих из 3 512 требуемых. Таможенная служба располагает только 240 сотрудниками, хотя может потребоваться 724.

В случае если потребуется ввести пограничный контроль в ЧР на срок дольше, чем 30 дней, республика будет испытывать дефицит в 1 800 человеках для охраны границ.

С 2015 года чешская армия и таможенная служба проверяли, справились бы они с проверками на границах с Австрией, Германией, Словакией и Польшей. Учения показали, что общими усилиями они бы смогли обеспечить охрану. Но на то, чтобы охранять границу целиком, людей бы уже не хватило.

Чехия не является целевой страной для мигрантов. Она выступает как транзитное государство, через которое беженцы следуют на Запад. Больше всего Полиция по делам иностранцев задержала беженцев в 2015 году (всего 8 563 человека). В прошлом году их было 5 261 человек.

Полиция вместе с армией сейчас подготавливают план совместных действий при временном введении охраны внутренних границ, т.е. границ, которые не являются входом в шенгенскую зону.

Источник: novinky.cz