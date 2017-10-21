Как Чехия отпразднует свои громкие юбилеи в следующем году

Чехия выделит сотни миллионов крон, чтобы отметить сразу три круглые даты, играющие важную роль в истории страны. Будут и президентский поезд, и возвращение «Славянской эпопеи», и празднования на улицах, а также большое количество уникальных выставок.

В следующем году Чехия будет отмечать сразу три важных юбилея: 25 лет образования Чешской Республики, 50 лет после августа 1968 года и 100 лет с момента появления Чехословакии. В течение всего года будут проходить праздничные мероприятия, приуроченные к этим круглым датам, которые играют особенную роль в истории Чехии.

Большая часть мероприятий состоится в Праге. Например, сюда из Братиславского Града в октябре привезут Чешско-словацкую выставку (с начала весны она будет проходить в Братиславе). Национальный музей в Праге и Словацкий национальный музей подготовили специальный проект, посвященный истории обоих государств и всем важным событиям, которые произошли на их территории.

Пражский Град также присоединится к празднованиям. Посетители впервые смогут увидеть уникальные экспонаты, ряд из которых будет выставлен впервые. В канцелярии президента сказали, что подобной выставки на Пражском Граде раньше не было, а следующая будет только через 100 лет.

Проект будет называться Založeno 1918 («Основано в 1918»), и в него будут входить три выставки. Первая начнется 8 января в Царской конюшне и будет рассказывать об истории чешских земель до образования Чехословакии.

Вторая экспозиция будет посвящена отсоединению от Австро-Венгрии и образованию независимого государства в 20 и 21 вв. Она пройдет в Манеже Пражского Града. Посетители впервые смогут увидеть флаг, с которым на демонстрацию выходили чешские и словацкие мигранты в Чикаго в ноябре 1914 года, выступавшие за образование независимой республики чехов и словаков. Третья выставка будет посвящена стражам Града.

Не останется в стороне и пражский магистрат. В Общественном доме будут проходить различные праздничные мероприятия. С учетом того, что это здание построено в стиле модернизма и кабинет мэра украшают фрески Альфонса Мухи, город планирует организовать здесь выставку «Славянской эпопеи», которая сейчас находится в Японии. Так как все полотна в Общественном доме разместить не удастся, будут отобраны только некоторые.

Специальные выставки также проведут Пражское транспортное предприятие, Национальная галерея, Национальный технический музей и другие учреждения. В целом Чехия готова потратить в следующем году сотни миллионов крон на празднование своих юбилеев.

Источник: idnes.cz