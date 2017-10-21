Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
10n 11 °C
Как Чехия отпразднует свои громкие юбилеи в следующем году

Как Чехия отпразднует свои громкие юбилеи в следующем году

artyommm 624 0
Чехия выделит сотни миллионов крон, чтобы отметить сразу три круглые даты, играющие важную роль в истории страны. Будут и президентский поезд, и возвращение «Славянской эпопеи», и празднования на улицах, а также большое количество уникальных выставок.
Как Чехия отпразднует свои громкие юбилеи в следующем году

В следующем году Чехия будет отмечать сразу три важных юбилея: 25 лет образования Чешской Республики, 50 лет после августа 1968 года и 100 лет с момента появления Чехословакии. В течение всего года будут проходить праздничные мероприятия, приуроченные к этим круглым датам, которые играют особенную роль в истории Чехии.

Большая часть мероприятий состоится в Праге. Например, сюда из Братиславского Града в октябре привезут Чешско-словацкую выставку (с начала весны она будет проходить в Братиславе). Национальный музей в Праге и Словацкий национальный музей подготовили специальный проект, посвященный истории обоих государств и всем важным событиям, которые произошли на их территории.

Пражский Град также присоединится к празднованиям. Посетители впервые смогут увидеть уникальные экспонаты, ряд из которых будет выставлен впервые. В канцелярии президента сказали, что подобной выставки на Пражском Граде раньше не было, а следующая будет только через 100 лет.

Проект будет называться Založeno 1918 («Основано в 1918»), и в него будут входить три выставки. Первая начнется 8 января в Царской конюшне и будет рассказывать об истории чешских земель до образования Чехословакии. 

Вторая экспозиция будет посвящена отсоединению от Австро-Венгрии и образованию независимого государства в 20 и 21 вв. Она пройдет в Манеже Пражского Града. Посетители впервые смогут увидеть флаг, с которым на демонстрацию выходили чешские и словацкие мигранты в Чикаго в ноябре 1914 года, выступавшие за образование независимой республики чехов и словаков. Третья выставка будет посвящена стражам Града. 

Не останется в стороне и пражский магистрат. В Общественном доме будут проходить различные праздничные мероприятия. С учетом того, что это здание построено в стиле модернизма и кабинет мэра украшают фрески Альфонса Мухи, город планирует организовать здесь выставку «Славянской эпопеи», которая сейчас находится в Японии. Так как все полотна в Общественном доме разместить не удастся, будут отобраны только некоторые. 

Специальные выставки также проведут Пражское транспортное предприятие, Национальная галерея, Национальный технический музей и другие учреждения. В целом Чехия готова потратить в следующем году сотни миллионов крон на празднование своих юбилеев.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия праздники Прага
Читайте
по теме 
Чехи сейчас больше всего довольны жизнью после 2013 года
21.10.2017 11:23 Экономика
Чехи сейчас больше всего довольны жизнью после 2013 года
169 0
КВИЗ: За какую чешскую партию вы голосуете
20.10.2017 17:05 Политика
КВИЗ: За какую чешскую партию вы голосуете
640 0
В Чехии начался крупнейший в Европе турнир по покеру
20.10.2017 10:40 Общество
В Чехии начался крупнейший в Европе турнир по покеру
388 0
Поезда из Берлина в Вену начнут объезжать Чехию стороной
19.10.2017 16:10 Общество
Поезда из Берлина в Вену начнут объезжать Чехию стороной
1967 0
Последние новости:
21
октября
В Чехии некому охранять границы при ухудшении миграционного кризиса
21.10.2017 12:03 Общество
В Чехии некому охранять границы при ухудшении миграционного кризиса
374 0
Видный политик в Чехии признался в нетрадиционной сексуальной ориентации
21.10.2017 11:42 Политика
Видный политик в Чехии признался в нетрадиционной сексуальной ориентации
1000 0
Чехи сейчас больше всего довольны жизнью после 2013 года
21.10.2017 11:23 Экономика
Чехи сейчас больше всего довольны жизнью после 2013 года
169 0
Чехия оказалась замешанной в общеевропейский скандал вокруг Азербайджана
21.10.2017 08:31 Политика
Чехия оказалась замешанной в общеевропейский скандал вокруг Азербайджана
1115 0
20
октября
КВИЗ: За какую чешскую партию вы голосуете
20.10.2017 17:05 Политика
КВИЗ: За какую чешскую партию вы голосуете
640 0
Чешке грозит год тюрьмы за фиктивный брак с иностранцем
20.10.2017 16:41 Общество
Чешке грозит год тюрьмы за фиктивный брак с иностранцем
1783 0
В Праге пройдет встреча с «волком с Уолл-стрит» Джорданом Белфортом
20.10.2017 11:00 Общество
В Праге пройдет встреча с «волком с Уолл-стрит» Джорданом Белфортом
659 0
В Чехии начался крупнейший в Европе турнир по покеру
20.10.2017 10:40 Общество
В Чехии начался крупнейший в Европе турнир по покеру
388 0
Пражанин развел в комнате на Жижкове тысячи улиток, включая мясоедов
20.10.2017 10:19 Общество
Пражанин развел в комнате на Жижкове тысячи улиток, включая мясоедов
895 0
19
октября
Сколько стоит поездка в аэропорт Праги на такси для иностранцев?
19.10.2017 16:40 Общество
Сколько стоит поездка в аэропорт Праги на такси для иностранцев?
1642 0


Мобильная версия