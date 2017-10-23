Поезд тащил мужчину в Чехии по путям десятки метров

Инцидент произошел в чешском городе Йиндржихув-Градец. Мужчина отделался травмами головы.

28-летний мужчина в Чехии попал под поезд. Машинист не успел остановить локомотив, и потерпевшего протащило по путям десятки метров. Инцидент произошел в городе Йиндржихув-Градец.

Мужчина улегся на путях в направлении на Початки. Машинист увидел его, но не смог остановить состав, в результате поезд протащил человека несколько десятков метров. Все произошло около 23:00 в субботу, 21 октября.

Тест на алкоголь показал, что мужчина был слишком пьян (2,7 промилле). Потерпевший отделался травмами головы.

Месяц назад похожая история произошла с 46-летней женщиной, которая чудом выжила в Таборе. Она переходила железнодорожные пути и упала. Над женщиной проехал почти весь состав, который смог остановиться только тогда, когда ее настиг последний вагон.

Источник: idnes.cz