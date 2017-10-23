«Глухонемые» мошенники взялись за периферию Праги

Жители Праги должны быть особенно внимательными и осторожными в районах Черны-Мост, Зличин и возле автовокзала На Книжеци.

Они жестикулируют, машут перед лицом человека руками и показывают фальшивые документы. Международная группировка мошенников, которые под предлогом благотворительности вымогают у прохожих деньги, перебирается из центров крупных городов Чехии в спальные районы.

Эти мошенники обычно притворяются, что они глухонемые или инвалиды. Так как местные жители и полиция их быстро запоминают, им приходится постоянно менять место своей «деятельности».

Больше всего преступных мошеннических групп в Чехии было раскрыто полицией в прошлом году. Они работали чаще всего возле вокзалов и других транспортных узлов, где скапливается больше всего людей.

В полиции сообщают, что среди «глухонемых» мошенников очень много выходцев из стран Восточной Европы. Как признается пресс-атташе пражской полиции Томаш Гулан, доказать факт преступления в данных случаях сложно. Обычно полицейские ограничиваются штрафами.

Как сообщает полиция, в Праге преступные группы сейчас наиболее активны в районах Черны-Мост, Зличин, а также в окрестностях автовокзала На Книжеци. Вычислить обманщиков легче всего реально не слышащим людям. Когда они начинают говорить на языке жестов, мошенники теряются и убегают. Некоторым очевидцам удалось даже сделать фото таких случаев.

Ассоциация организаций неслышащих людей сейчас собирает показания глухонемых, чтобы подать заявление в полицию на одного неизвестного преступника.

Источник: irozhlas.cz