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«Глухонемые» мошенники взялись за периферию Праги

«Глухонемые» мошенники взялись за периферию Праги

artyommm 601 0
Жители Праги должны быть особенно внимательными и осторожными в районах Черны-Мост, Зличин и возле автовокзала На Книжеци.
«Глухонемые» мошенники взялись за периферию Праги

Они жестикулируют, машут перед лицом человека руками и показывают фальшивые документы. Международная группировка мошенников, которые под предлогом благотворительности вымогают у прохожих деньги, перебирается из центров крупных городов Чехии в спальные районы. 

Эти мошенники обычно притворяются, что они глухонемые или инвалиды. Так как местные жители и полиция их быстро запоминают, им приходится постоянно менять место своей «деятельности». 

Больше всего преступных мошеннических групп в Чехии было раскрыто полицией в прошлом году. Они работали чаще всего возле вокзалов и других транспортных узлов, где скапливается больше всего людей. 

В полиции сообщают, что среди «глухонемых» мошенников очень много выходцев из стран Восточной Европы. Как признается пресс-атташе пражской полиции Томаш Гулан, доказать факт преступления в данных случаях сложно. Обычно полицейские ограничиваются штрафами.

Как сообщает полиция, в Праге преступные группы сейчас наиболее активны в районах Черны-Мост, Зличин, а также в окрестностях автовокзала На Книжеци. Вычислить обманщиков легче всего реально не слышащим людям. Когда они начинают говорить на языке жестов, мошенники теряются и убегают. Некоторым очевидцам удалось даже сделать фото таких случаев. 

Ассоциация организаций неслышащих людей сейчас собирает показания глухонемых, чтобы подать заявление в полицию на одного неизвестного преступника.

Источник: irozhlas.cz

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Темы
мошенничество полиция
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