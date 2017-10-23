Что думают чехи о качестве образования в своей стране

Центр изучения общественного мнения провел опрос, чтобы узнать, как жители республики оценивают качество образования в различных учебных заведениях.

Чехи считают, что качество образования в их стране падает. Центр изучения общественного мнения провел исследование, и оказалось, что жители ЧР хуже всего оценивают работу училищ.

Меньше половины опрошенных сказали, что довольны качеством образования в этих учебных заведениях. Гимназии оцениваются выше. Большинство респондентов уверено, что учреждения образования в Чехии хорошо развивают навыки командной работы и креативность, но передавать нравственные ценности молодому поколению у них не получается.

Что касается вузов Чехии, то 59% опрошенных положительно оценивают уровень образования, которые они дают. Только 19% негативно высказались о работе чешских университетов.

И хотя чехи до сих пор преимущественно уверены, что образование в их стране находится на должном уровне, с каждым годом количество положительных оценок их работы становится все меньше. Например, количество респондентов, которые хорошо оценивают уровень обучения в вузах Чехии за последний год сократилось на 6-7%.

Опрос общественного мнения проводился в этом году с 4 по 14 сентября. В нем участвовали 970 жителей республики в возрасте старше 15 лет.

Источник: aktualne.cz