Мэрия рассказала о новых планах по покрытию мобильным сигналом пражского метро

Мэрия передумала насчет ограничений и решила подписать договор на покрытие мобильным сигналом всей сети метро в целом.

Стали известны подробности, как в Праге будут покрывать мобильным сигналом метро. Пилотный проект начнется с ветки С, – сообщил заместитель мэра столицы Петр Долинек.

Изначально городские власти анонсировали тестовый период приема мобильного сигнала между станциями Музеум и Розтылы на ветке С. Теперь же планы пошли вширь, и мэрия рассчитывает на обеспечение мобильной связью всей сети метро.

Пока неизвестно, когда именно в тоннелях метро начнет работать мобильный сигнал. Все зависит от даты подписания соответствующего договора между Транспортным предприятием и выбранным мобильным оператором. А пока пользоваться мобильным интернетом в пути можно только на новом участке ветки А от станции Дейвицка до Мотола.

Источник: e15.cz