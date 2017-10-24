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Мэрия рассказала о новых планах по покрытию мобильным сигналом пражского метро

Мэрия рассказала о новых планах по покрытию мобильным сигналом пражского метро

artyommm 168 0
Мэрия передумала насчет ограничений и решила подписать договор на покрытие мобильным сигналом всей сети метро в целом.
Мэрия рассказала о новых планах по покрытию мобильным сигналом пражского метро

Стали известны подробности, как в Праге будут покрывать мобильным сигналом метро. Пилотный проект начнется с ветки С, – сообщил заместитель мэра столицы Петр Долинек. 

Изначально городские власти анонсировали тестовый период приема мобильного сигнала между станциями Музеум и Розтылы на ветке С. Теперь же планы пошли вширь, и мэрия рассчитывает на обеспечение мобильной связью всей сети метро. 

Пока неизвестно, когда именно в тоннелях метро начнет работать мобильный сигнал. Все зависит от даты подписания соответствующего договора между Транспортным предприятием и выбранным мобильным оператором. А пока пользоваться мобильным интернетом в пути можно только на новом участке ветки А от станции Дейвицка до Мотола.

Источник: e15.cz

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Темы
метро интернет Прага Транспортное предприятие Праги
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